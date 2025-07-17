Fallout 76 получит больше контента по сериалу Amazon — несмотря на разницу в 194 года

Bethesda официально добавит больше контента в Fallout 76, который будет посвящен одноименному сериалу от Amazon. Временные рамки не помешают реализовать идею.

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Креативный директор игры Джон Раш рассказал о переговорах с телевизионной командой Amazon. Они сейчас работают над согласованием планов относительно будущих обновлений, хотя пока подробности держат в секрете. При этом разработчики отмечают: Fallout 76 и сериал отличаются временными рамками. События игры происходят в 2102 году, тогда как в шоу — в 2296-м. Разница составляет 194 года, что делает невозможным непосредственное пересечение персонажей или сюжетов.

«Особенность Fallout 76 в том, что события игры разворачиваются в самый ранний период хронологии вселенной. Это немного забавно, потому что сериал — наоборот, наиболее отдаленный в будущее. Поэтому есть пространство, где нам не обязательно пересекаться. Хотя некоторые сюжетные элементы могли бы совпадать, мы в целом стараемся держать все довольно просто», — объяснил он.

На практике это означает, что игрокам не стоит ожидать прямого появления героев вроде Люси или Максимуса в Fallout 76. Но элементы мира сериала, косметические предметы, лагеря или сюжетные намеки могут появиться в будущих сезонах игры. Как отмечает Раш, сериал и игра имеют общую атмосферу, поэтому логично использовать это для новых сезонов в игре.

Последний большой апдейт Fallout 76 вышел в июне вместе с 21 сезоном, добавив в игру рыбалку и новые квесты. А юбилейный 20-й сезон впервые позволил игрокам «перейти на другую сторону» и стать гулем. Сериал Fallout тем временем готовится к премьере второго сезона в декабре на Prime Video, а третий сезон уже в производстве.

Параллельно Bethesda работает над Fallout 5, которая стала приоритетной после отмены другого MMO-проекта ZeniMax Online Studios. Вместе с тем студия сосредоточена на уже почти мифической The Elder Scrolls 6. Также были слухи, что в работе сразу несколько проектов по Fallout: в частности ремастер Fallout 3 и что-то связанное с Fallout: New Vegas.

Источник: Variety