Amazon завершил съемки 2-го сезона «Фоллаут» / Fallout и показал прощальное видео Гуля

Нью-Вегас совсем рядом — второй сезон «Фоллаут» официально завершил съемки.

Если помните, в последние моменты первого сезона «Фоллаута» нам показали отца Люси и злодея Хенка (Кайл Маклахлен), смотрящего на горизонт и начинающего двигаться в сторону Нью-Вегаса — места, которое было подтверждено, как центральное место съемок, кучей утечек кадров. Учитывая еще и то, что в первом сезоне нашли реактор холодного термоядерного синтеза, который якобы имеет достаточно энергии для перезапуска цивилизации, вероятно, во втором сезоне это попытаются сделать именно в Нью-Вегасе.

В играх Bethesda Fallout: New Vegas — четвертая часть серии, действие которой разворачивается на руинах бывшего Лас-Вегаса, принадлежащих частям Аризоны, Калифорнии и Невады. История также затрагивает конфликт относительно того, кто в конечном итоге будет контролировать как Новый Вегас, так и пустыню Мохаве, и вполне возможно, что мы увидим все это во втором сезоне.

Уолтон Гоггинс в честь завершения съемок опубликовал видео, на котором прощается с образом Гуля, фактически сдирая с себя кожу.

Achievement unlocked! Fallout Season 2 has wrapped production. pic.twitter.com/cbLNCvLLRB — FALLOUT⚡️ (@falloutonprime) May 8, 2025

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Действие сериала «Фоллаут», созданного по мотивам серии игр Bethesda Game Studios, разворачивается через 200 лет после апокалипсиса. Сюжет является частью канона игровой серии, но рассказывает самостоятельную историю, построенную вокруг трех ключевых персонажей: молодой девушки Люси (Элла Пурнел), жительницы «Хранилища 33», ее отца и смотрителя Хранилища Хенка, а также гуля-наемника Купера Говарда. Во втором сезоне к актерскому составу присоединится звезда «Один дома» Маколей Калкин.

Первый сезон «Фоллаут» стал одним из самых больших хитов 2024 года, который за первые 16 дней привлек внимание 65 миллионов зрителей (второй результат в истории Prime Video — больше только у сериала «Властелин колец»), и получил высокие оценки в рецензиях (94% от критиков и 90% от зрителей на Rotten Tomatoes). Также сериал получил 16 номинаций «Эмми», хотя и не имел ни одной победы в основных категориях.

Шоураннерами адаптации выступили Джонатан Нолан, Лиза Джой и Грэм Вагнер. Последний ранее намекал, что сериал получит пять сезонов. Второй еще не получил официальной даты выхода, но, учитывая график съемок, следует ожидать где-то 2026 год.

Напомним, что игровой дизайнер Bethesda Джефф Гардинер высоко оценил сериал, заявив, что «Фоллаут» будут пересматривать, как «Властелин колец», а игры «доживут» до наших внуков. Кстати, игра Fallout 5 также подтверждённа и будет выпущена после Elder Scrolls 6 (впрочем, до этого еще несколько лет).