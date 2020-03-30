Фанат с помощью ИИ занимается ремастерингом сериала Star Trek: Voyager с целью повысить разрешение изображения до 4K





Сериал Star Trek: Voyager вряд ли когда-либо получит официальный ремастер с изображением высокого разрешения. Проблема заключается в том, что эффекты были сняты на видео, а не добавлены в фильм в последствии на этапе пост-обработки, а это значительно усложняет повышение разрешения по сравнению с The Next Generation. Тем не менее, изображение в более высоком качестве всё же может появиться для данного сериала благодаря неофициальному проекту.

Поклонник сериала Билли Рейхард начал обрабатывать Star Trek: Voyager с помощью программы машинного обучения, которая максимально повышает качество изображения эпохи 90-х годов. Не следует забывать, что сериал был создан для ламповых телевизоров с учётом их соотношения сторон. Тем не менее, искусственный интеллект оказался достаточно эффективным и обеспечивает хороший результат, который даже может понравиться современной публике.

Однако процедура повышения качества видео достаточно ресурсоёмка и занимает много времени. На обработку одного эпизода требуется около 6 часов. К тому же, необходимое программное обеспечение является дорогостоящим и сложным в работе. Кроме того, сериал Star Trek: Voyager имел переменную частоту кадров, что затрудняет синхронизацию звука. Это можно видеть на примере представленного ниже отрывка.

Таким образом, может потребоваться много времени, прежде чем этот сериал выйдет полностью в разрешении 4K. Тем не менее, Райхард надеется пропустить каждый эпизод через систему ИИ. Однако не следует рассчитывать, что CBS одобрит такую деятельность, не говоря уже о том, чтобы сделать такой ремастер официально доступным.

Источник: Engadget