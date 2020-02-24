Фанаты обнаружили три новых «секретных» трейлера фантастического сериала Westworld / «Мир Дикого Запада» от HBO

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Один-единственный трейлер — это очень скучно, решили создатели сериала Westworld и спрятали на сайте вымышленной компании Incite еще три видеоролика. Самое интересное, что первый из них это не просто новая нарезка уже знакомых сцен, а сюжетный трейлер в стиле романтической комедии.

Ролик называется When Caleb Meets Dolores / «Когда Калеб встретил Долорес», что у любого киномана сразу же ассоциируется с фильмом «Когда Гарри встретил Салли» (1989). В этом ролике андроид Долорес (Эван Рэйчел Вуд) и человек Калеб (Аарон Пол) действительно выглядят как пара из типичного фильма романтической направленности.

Второй ролик наоборот, отличается повышенной жестокостью и тревожностью:

И наконец третье видео представляет собой слегка модифицированную версию официального трейлера, однако настоящие фанаты сериала «Мир Дикого Запада» наверняка найдут на что посмотреть и здесь.

Напомним, что после двухлетнего перерыва премьера третьего сезона фантастического сериала Westworld / «Мир Дикого Запада» из восьми серий состоится уже через три недели (15 марта 2020 года) на канале HBO.

Источник: Polygon