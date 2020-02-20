Вышел полноценный трейлер третьего сезона фантастического сериала Westworld / «Мир Дикого Запада» от HBO

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Канал HBO опубликовал полноценный трейлер третьего сезона сериала Westworld / «Мир Дикого Запада», премьера которого состоится уже в следующем месяце — 15 марта 2020 года.

Сюжет свежего сезона перенесется на территорию людей в мегаполис будущего, где Долорес (Эван Рэйчел Вуд) попытается отомстить создателям парка развлечений Westworld, а Мейв (Тэнди Ньютон) — остановить ее. Помогать старейшему андроиду парка будет новый герой в исполнении звезды сериала Breaking Bad Аарон Пол, а главного злодея сыграет Венсан Кассель.

В третьем сезоне Westworld на экраны также вернутся Эд Харрис (Человек в Черном), Тесса Томпсон (Шарлотта Хейл) и Джеффри Райт (Бернард Лоу), к ним присоединятся Джон Галлахер, Лина Уэйт, Кид Кади, Маршон Линч, Майкл Или и Томми Флэнаган.

Напомним, что сюжет сериала Westworld / «Мир Дикого Запада» основан на одноименном фильме Майкла Крайтона о парке развлечений будущего, населенного роботами, которых практически невозможно отличить внешне от реальных людей. Первый сезон вышел в 2016 году, а второй — в 2018 году, так что двухлетний перерыв между сезонами является типичным для данного сериала.

Источник: Variety