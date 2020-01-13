HBO объявил дату премьеры третьего сезона фантастического сериала Westworld / «Мир Дикого Запада» — 15 марта 2020 года

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Канал HBO продлил фантастический сериал Westworld / «Мир Дикого Запада» на третий сезон еще в 2018 году, но только сегодня мы узнали дату премьеры шоу. Она появилась в самом конце полутораминутного трейлера, так что теперь фанаты шоу знают, что попкорн следует подготовить к 15 марта 2020 года.

Ролик показывает таймлайн будущих катастроф, которые начинаюся с протестов в Гонк-Конге и импичмента президента США, продолжаются ядерным инцидентом в Париже (2025) и гражданской войной в РФ (2037) и заканчиваются неким критическим событием в 2058 году.

Судя по предыдущему трейлеру третьего сезона, сюжет будет разиваться не только в парке «Мир Дикого Запада», но и за его пределами — в мегаполисе будущего.

К своим ролям вернутся Эван Рэйчел Вуд (андроид Долорес), Эд Харрис (Человек в Черном), Тэнди Ньютон (андроид Мейв Милли), Тесса Томпсон (Шарлотта Хейл) и Джеффри Райт (Бернард Лоу). К ним присоединятся звезда сериала Breaking Bad Аарон Пол, а также актеры Венсан Кассель, Джон Галлахер, Лина Уэйт, Кид Кади, Маршон Линч, Майкл Или и Томми Флэнаган.

Напомним, что сюжет сериала Westworld / «Мир Дикого Запада» основан на одноименном фильме Майкла Крайтона о парке развлечений будущего, населенного роботами, которых практически невозможно отличить внешне от реальных людей. Первый сезон вышел в 2016 году, а второй — в 2018 году, так что двухлетний перерыв между сезонами является типичным для данного сериала.

Источник: EW

P.S. Куда более информативные трейлеры серила были опубликованы весной и летом прошлого года:



