Новости Кино 27.11.2023 в 14:16 comment views icon

Фаны «Гарри Поттера» нашли секретное послание авторов, зашифрованное во вступительных титрах фильмов

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Катерина Даньшина

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Шалость удалась!

С момента выхода последнего фильма Поттерианы прошло 12 лет, но поклонники все еще находят в серии «пасхалки» — на этот раз зашифрованное послание авторов отыскали в титрах.

С выходом каждой новой части «Гарри Поттера» титры с названием фильма становятся все темнее, пока в финальной не приобретают чернильно-черную окраску. Изменения отражают тон историй, стартующий с трех сказочно-детских фильмов Криса Коламбуса и завершающийся драматическими «Дарами смерти» Дэвида Йейтса.

Во вступительных титрах последнего фильма металлический логотип Warner Bros ржавеет, а материал начинает отслаиваться.

С каждым фильмом Волан-де-Морт становился сильнее, волшебный мир опаснее, а положение героя Дэниела Рэдклиффа все сложнее. Для ранних поклонников Поттера перемены отражали усложнение жизни на фоне взросления.

«Это как моя жизнь. Первые годы лучшие, но чем старше я становлюсь, тем она мрачнее», — написал в соцсетях один из фанатов.

Раньше Warner Bros. Discovery официально подтвердила работу над сериальной экранизацией истории о Гарри Поттере — по сезону на каждую из книг. Писательница Джоан Роулинг будет среди исполнительных продюсеров шоу, а зрителям обещают точную адаптацию книг, которая растянется на 10 лет. Похоже, это первый сериал в истории, который сразу продлили на семь сезонов еще до выхода первого.

Тем временем самые активные поклонники в ожидании новых историй франшизы прибегают к ИИ, чтобы создать собственные версии приключений Гарри Поттера и компании. Вот видео, которое стало вирусным в соцсетях:

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