Faсebook запретил рекламу криптовалют, ICO и всего, что с ними связано

Если раньше Bitcoin и прочие криптовалюты получали хоть какую-то поддержку со стороны технологических компаний и даже некоторых стран, то сейчас все больше стран ограничивают и запрещают операции с криптовалютой, да и наша страна здесь не является исключением (последнюю новость на эту тему мы публиковали только сегодня), технологические компании начали отказываться от поддержки криптовалюты. Месяц назад сервис цифровой дистрибуции игр Steam прекратил принимать в качестве оплаты криптовалюту Bitcoin, а теперь вот Facebook обновила правила размещения рекламы в соцсети, наложив запрет на все, что связано с криптовалютами и первичным размещением токенов (ICO) вне закона.

Отметим, что запрет на рекламу криптовалют и ICO распространяется на Instagram, а также сеть Audience Network, размещающую рекламные объявления в сторонних приложениях.

В Facebook свое решение объяснили тем, что хотят оградить пользователей соцсети от рекламы финансовых продуктов и услуг, «которые чаще всего связаны с вводящими в заблуждение или обманными методами продвижения». И действительно в последнее время в сети появляется все больше сообщений о различных схемах мошенничества с использованием криптовалют и ICO. Вспомнить хотя бы недавний случай с литовским стартапом Prodeum. Впрочем, полный запрет – весьма спорное решение, но для Facebook распространение фейковых новостей особенно больная тема и, видимо, соцсеть решила рубить под корень во избежание лишних проблем.

«Мы хотим, чтобы пользователи могли узнавать о новых продуктах и услугах из рекламы в Facebook, не опасаясь мошенничества или обмана. Тем не менее, существует множество недобросовестных компаний, рекламирующих бинарные опционы, ICO и криптовалюты», – отметил директор по управлению продуктами в Facebook Роб Лёвен.

В Facebook отмечают, что в будущем ее нынешняя позиция может быть пересмотрена и изменена в сторону смягчения при условии разработки эффективных механизмов выявления мошеннических объявлений. До тех пор Facebook будет удалять любую такую рекламу и просит пользователей сразу сообщать о случаях нарушения новых правил.

На фоне этого сообщения курс биткоина снова упал ниже $10 тыс., но сейчас валюта понемногу начала восстанавливаться и на момент написания новости составляет $10137,82 (данные сервиса CoinDesk).

Источник: Facebook