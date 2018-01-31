Киберполиция: В Украине необходимо определиться со статусом криптовалюты – легализовать с обязательной идентификацией и налогообложением или же полностью запретить во избежание криминала

Глава киберполиции Сергей Демедюк заявил, что в Украине необходимо определиться со статусом криптовалюты – ее нужно или легализовать с обязательной идентификацией и налогообложением владельца криптовалютного кошелька или же официально запретить оборот во избежание мошенничества и других преступных действий.

Представители киберполиции Украины считают, что де-факто, по всем признакам криптовалюта может относиться к электронным средствам – единицам стоимости, которые хранятся на электронном устройстве и принимаются как средство платежа. В то же время контроль за ее транзакциями обеспечивается криптографической защитой.

Поэтому, несмотря на то, что по своей сущности существования и обращения криптовалюта базируется на основах финансовой пирамиды, киберполиция поддерживает идею легализации криптовалют в Украине (с приравниванием ее к электронным средствам платежа), а также процесса ее майнинга. Также поддерживается и идея использования технологии Blockchain в государственном и частном секторах.

«Сегодня возникла необходимость как можно быстрее урегулировать на законодательном уровне вопросы, связанные с использованием криптовалюты, а также внедрение необходимого налогообложения операций по ее покупке и продаже. Кроме того, необходимо определить соответствующие правила функционирования украинских криптовалютних бирж и пунктов обмена криптовалюты», – отметил Сергей Демедюк.

По его словам, сегодня урегулирование использования криптовалюты в Украине является весьма актуальным вопросом. Поскольку обращение криптовалюты и ее статус в Украине не определен, злоумышленники активно используют ее для анонимизации своих преступных действий. В то же время, граждане все чаще становятся жертвами мошенников во время операций с криптовалютой, не имея при этом полноценной защиты от правоохранительных органов.

Сергей Демедюк также добавил, что все операции с криптовалютой в Украине должны быть с обязательной идентификацией владельца криптовалютного кошелька, так как основной проблемой правоохранительных органов в мире является именно подтверждение права владельца кошелька на его собственность, а значит и определения его потерпевшим.

“В случае несостоятельности в ближайшее время урегулировать статус криптовалюты в Украине, государство должно официально запретить ее оборот, чтобы каждый знал о том, что покупая или продавая криптовалюту на территории Украины он рискует потерять свои финансовые вложения безвозвратно, не имея права на защиту и возмещение убытков », – отметил Глава Киберполиции Украины.

Сергей Демедюк также добавил, что для легализации и урегулирования криптовалютных технологий в Украине киберполиции готова к сотрудничеству со всеми заинтересованными ведомствами и организациями.

Напомним, что недавно Центр кибербезопасности СНБО поручил НБУ, Минфину, ГФС и другим разработать законы о регулировании рынка криптовалют. В свою очередь НБУ и Нацкомиссии по ценным бумагам и рынкам финансовых услуг опубликовали совместное заявление по статусу криптовалюты в Украине, в котором указывают, что сложная правовая природа криптовалюты не позволяет признать ее ни денежными средствами, ни валютой и платежным средством другой страны, ни валютной ценностью, ни электронными деньгами, ни ценными бумагами, ни денежным суррогатом.

Источник: Киберполиция Украины