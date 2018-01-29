«ICO на $6 млн»: Литовский проект Prodeum, обещавший новую систему маркировки овощей и фруктов, оказался обманом

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20 января литовский стартап Prodeum, обещавший создать новую систему маркировки овощей и фруктов с возможностью отслеживания страны их происхождения и прочих особенностей (используемых при выращивании добавок и т.д.) начал продажу токенов.

Сбор первичных инвестиций (ICO) должен был продолжаться до 13 марта 2018 года, но уже на восьмой день пользователи Twitter обнаружили, что с официального сайта Prodeum пропала вся изначальная информация, а сама страница представляет собой пустое поле со словом «penis» в верхнем углу.

a shitcoin startup called Prodeum just exitscammed with millions of investor dollars and left them the following message on their site pic.twitter.com/q5R4QAxvwU — ambidextrous layup guy (@thelateempire) January 28, 2018

Непосредственно сейчас официальный сайт проекта (https://www.prodeum.io/) перенаправляет на аккаунт @AngeloBTC в Twitter, хотя кэшированная версия в Google позволяет узнать, как сайт выглядел изначально.

Впрочем, сейчас это уже маловажно, поскольку очевидно, что этот проект – мошеннический.

По данным TokenDesk, за восемь дней ICO проект привлек около $6 млн.

lololololol it looks like Prodeum was paying people from Fiverr to write its name on their bodies pic.twitter.com/501JVdpKZM — Ryan Mac (@RMac18) January 29, 2018

Журналисту BuzzFeed Райану Маку удалось обнаружить в соцсетях фотографии разных людей, писавших название Prodeum на различных частях своего тела. Также ему удалось найти объявления с предложением написать любой рекламный текст на теле за определенную плату, размещенные этими же людьми. То есть, очевидно, что эта рекламная кампания была проплачена мошенниками.

the internet is a strange place pic.twitter.com/0KmiOFRTm9 — Ryan Mac (@RMac18) January 29, 2018

На эту тему высказываются также определенные сомнения, поскольку, как отметили пользователи, Prodeum был не особо популярен – на страницу стартапа в Twitter, которая уже удалена, были подписаны 184 человека, а баланс предполагаемого виртуального кошелька Prodeum почти нулевой. То есть, если данные TokenDesk о привлеченных инвестициях в размере $6 млн верны, то остается загадкой, каким чудом они были собраны.

Напомним, в начале этого месяца мы рассказывали похожую историю – основатель порностартапа Fantasy Market провел ICO минимум на $4,4 млн и исчез.

Источник: Prodeum (сохранная копия из кэша Google), TokenDesk и thebitcoin.pub