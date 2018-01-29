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«ICO на $6 млн»: Литовский проект Prodeum, обещавший новую систему маркировки овощей и фруктов, оказался обманом
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«ICO на $6 млн»: Литовский проект Prodeum, обещавший новую систему маркировки овощей и фруктов, оказался обманом

«ICO на $6 млн»: Литовский проект Prodeum, обещавший новую систему маркировки овощей и фруктов, оказался обманом

20 января литовский стартап Prodeum, обещавший создать новую систему маркировки овощей и фруктов с возможностью отслеживания страны их происхождения и прочих особенностей (используемых при выращивании добавок и т.д.) начал продажу токенов.

Сбор первичных инвестиций (ICO) должен был продолжаться до 13 марта 2018 года, но уже на восьмой день пользователи Twitter обнаружили, что с официального сайта Prodeum пропала вся изначальная информация, а сама страница представляет собой пустое поле со словом «penis» в верхнем углу.

Непосредственно сейчас официальный сайт проекта (https://www.prodeum.io/) перенаправляет на аккаунт @AngeloBTC в Twitter, хотя кэшированная версия в Google позволяет узнать, как сайт выглядел изначально.

Впрочем, сейчас это уже маловажно, поскольку очевидно, что этот проект – мошеннический.

По данным TokenDesk, за восемь дней ICO проект привлек около $6 млн.

Журналисту BuzzFeed Райану Маку удалось обнаружить в соцсетях фотографии разных людей, писавших название Prodeum на различных частях своего тела. Также ему удалось найти объявления с предложением написать любой рекламный текст на теле за определенную плату, размещенные этими же людьми. То есть, очевидно, что эта рекламная кампания была проплачена мошенниками.

На эту тему высказываются также определенные сомнения, поскольку, как отметили пользователи, Prodeum был не особо популярен – на страницу стартапа в Twitter, которая уже удалена, были подписаны 184 человека, а баланс предполагаемого виртуального кошелька Prodeum почти нулевой. То есть, если данные TokenDesk о привлеченных инвестициях в размере $6 млн верны, то остается загадкой, каким чудом они были собраны.

Напомним, в начале этого месяца мы рассказывали похожую историю – основатель порностартапа Fantasy Market провел ICO минимум на $4,4 млн и исчез.

Источник: Prodeum (сохранная копия из кэша Google), TokenDesk и thebitcoin.pub

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