«ICO на $6 млн»: Литовский проект Prodeum, обещавший новую систему маркировки овощей и фруктов, оказался обманом

20 января литовский стартап Prodeum, обещавший создать новую систему маркировки овощей и фруктов с возможностью отслеживания страны их происхождения и прочих особенностей (используемых при выращивании добавок и т.д.) начал продажу токенов.

Сбор первичных инвестиций (ICO) должен был продолжаться до 13 марта 2018 года, но уже на восьмой день пользователи Twitter обнаружили, что с официального сайта Prodeum пропала вся изначальная информация, а сама страница представляет собой пустое поле со словом «penis» в верхнем углу.

a shitcoin startup called Prodeum just exitscammed with millions of investor dollars and left them the following message on their site pic.twitter.com/q5R4QAxvwU

Непосредственно сейчас официальный сайт проекта (https://www.prodeum.io/) перенаправляет на аккаунт @AngeloBTC в Twitter, хотя кэшированная версия в Google позволяет узнать, как сайт выглядел изначально.

Впрочем, сейчас это уже маловажно, поскольку очевидно, что этот проект – мошеннический.

По данным TokenDesk, за восемь дней ICO проект привлек около $6 млн.

lololololol it looks like Prodeum was paying people from Fiverr to write its name on their bodies pic.twitter.com/501JVdpKZM

— Ryan Mac (@RMac18) January 29, 2018