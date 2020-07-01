FCC официально назвала Huawei и ZTE угрозой национальной безопасности США





Федеральная комиссия по связи США (FCC) официально заявила, что китайские компании Huawei и ZTE представляют собой угрозу национальной безопасности США. По словам комиссара Брендана Карра, обе компании связаны с «коммунистическим Китаем» и были намерены участвовать в крупномасштабном промышленном шпионаже.

Данное решение FCC означает, что компании не могут использовать субсидии из специального фонда FCC Universal Service Fund для «покупки, приобретения, обслуживания, улучшения, модификации или иной поддержки любого оборудования или услуг, предоставляемых Huawei и ZTE».

В пресс-релизе ведомства также говорится, что это определение (угрозой национальной безопасности) является последним шагом, предпринимаемым FCC для защиты американских сетей связи от угроз, исходящих от Китая. Комиссар Брендан Карр добавил, что Америка отказалась от слабого подхода в общении с коммунистическим Китаем, используемого в прошлом, и теперь «демонстрирует силу, необходимую для противодействия угрозам коммунистического Китая». FCC на этом не остановится и в дальнейшем будет предпринимать шаги для защиты «американских коммуникационных сетей от недоброжелателей, которые могут причинить вред».

Несмотря на эти заявления, деятельность Huawei и ZTE в США не блокируется полностью. Компаниям в США по-прежнему разрешается сотрудничать с Huawei и ZTE в определённых областях, но они не получат никаких финансовых стимулов для этого. А это приведёт к отдалению китайских телекоммуникационных гигантов от их американских партнёров.

Источник: gsmarena