FCC разрешила SpaceX развертывать спутники Starlink для сотовой связи, но с ограничениями

После месяцев ожидания SpaceX получила частичное разрешение от Федеральной комиссии связи (FCC) до начала развертывания системы сотовой связи Starlink – но только для проведения коротких тестов.

FCC решила частично удовлетворить, частично отложить заявку компании на эксплуатацию спутникового сервиса, который разрабатывается для обеспечения связи со смартфонами T-Mobile.

Решение FCC позволяет SpaceX «развернуть модифицированную версию ранее разрешенных спутников Gen2 Starlink». Однако компания получает разрешение только для того, чтобы проверить работу радиостанций на спутниках, передает PCMag.

В частности, SpaceX может эксплуатировать спутники в диапазонах 1910–1915 МГц и 1990–1995 МГц для ограниченной проверки работы антенн на орбите сразу после развертывания каждого спутника в течение 10 дней или менее, чтобы обеспечить начальную функциональность антенны спутника.

В постановлении также говорится, что SpaceX должна предотвратить возникновение радиопомех для других сервисов во время испытаний связи. Это предполагает координацию с «любыми потенциально задетыми операторами» по проведению тестов.

SpaceX все еще нуждается в полном одобрении FCC, прежде чем она начнет эксплуатировать сотовую систему Starlink для американских потребителей. Комиссия сообщила, что отложила рассмотрение части заявки компании, поскольку SpaceX не заполнила форму «Приложение S», в которой подробно описаны технические и эксплуатационные характеристики спутников. Вместо этого SpaceX попросила об отсрочке, ссылаясь на ограничения в «Приложении С», не позволяющие ей точно описать определенные аспекты спутниковой технологии.

Уже несколько месяцев SpaceX настойчиво просит американского регулятора получить разрешение на эксплуатацию сотовой связи Starlink. На прошлой неделе SpaceX подала отдельную заявку на тестирование технологии на 840 спутниках, начиная со следующей недели, в ожидании одобрения FCC.

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Однако FCC волнует беспокойство от конкурентных компаний относительно того, что сотовая система Starlink вызывает радиопомехи. Поэтому, возможно, Комиссия пытается найти компромиссное решение, поскольку она продолжает взвешивать, предоставлять ли полное одобрение заявке SpaceX.

В настоящее время компания планирует запустить систему сотовой связи Starlink для передачи текстовых сообщений через спутник в следующем году.