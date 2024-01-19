Новости Игры 19.01.2024 в 10:27 comment views icon

Фэнтези-RPG Avowed от Obsidian выйдет осенью 2024-го

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg

Юрій Орос

Автор новин

Фэнтези-RPG Avowed от Obsidian выйдет осенью 2024-го

Avowed, фэнтези-RPG студии Obsidian Entertainment (известной серией Outer Worlds), выйдет на Xbox и ПК осенью. Ранее о времени выхода сообщалось — 2024 год. Avowed выйдет на Xbox Series X/S, ПК через Xbox и Steam и будет доступна в Game Pass в день релиза.

Avowed – это масштабная ролевая игра от первого лица в стиле фэнтези старой школы, передает Engadged. Игроки отправляются в путешествие по Живым Землям (Living Lands), выполняя миссию ради королевства Аэдир. На острове Живых Земель распространяется чума, и игроки отправят расследовать причины — по дороге они узнают, как они связаны с этим регионом и его тайнами.

Игра будет поддерживать несколько игровых стилей, что позволит по-своему подходить к ведению боя и диалогов. Мир наполнен магией, монстрами, огнестрельным оружием, мечами и щитами, а компаньоны смогут присоединяться к партии на протяжении всего пути.

Завантаження коментарів...

Новости партнеров

На вас чекає співбесіда англійською? Ось 6 порад, які допоможуть підготуватися та отримати роботу
Одеський провайдер Westelecom про Інтернет XG PON, який перевершує очікування
БпЛА Punisher, робот Sirko і ще 150 розробок. Як на Brave Inventors підтримують винаходи воєнного часу

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить