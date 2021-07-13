«Ферма» на «Вінницяобленерго» займалась не криптовалютою, а ігровими ботами





Минулого тижня СБУ повідомила, що її співробітники викрили та задокументували незаконний відбір великих обсягів електричної енергії у Вінниці. Зловмисники майнили криптовалюту безпосередньо в одному із колишніх приміщень АТ «Вінницяобленерго». Зазначалося, що це була найбільша підпільна криптоферма, яку виявляли українські правоохоронці: вилучено майже 5 тис. одиниць комп’ютерної техніки.

Однак окрім комп’ютерів на фермі також було виявлено й інше обладнання, наприклад, ігрові консолі PlayStation 4 Slim та диски з іграми. Це ставило під сумнів криптовалютний напрямок роботи ферми. Адже модель PlayStation 4 Pro при ціні всього на $100 вище забезпечує значно кращу продуктивність. А згодом джерела в СБУ підтвердили, що мова йде про ботоферму.

З’ясувалося, що ігрові консолі в колишньому приміщенні «Вінницяобленерго» використовувалися для прокачування ботів для FIFA, які згодом продавали. Так, в грі FIFA 21 існує режим FIFA Ultimate team (FUT), де користувач може зібрати власну команду з будь-яких гравців і виступити з нею онлайн проти своїх друзів. В одному складі можуть виявитися найбільш потужні та ефективні футболісти. Але для цього потрібно отримати особливі картки з футболістами.

Дістати їх можна двома шляхами: або за допомогою лутбоксів (але без гарантії позитивного результату навіть після витрачання великої суми грошей), або через нудний грінд (повторювані і пов’язані з невеликим ризиком дії, метою яких є отримання внутрішньо вигоди). Щоб отримати бажані картки провідних футболістів, гравцю необхідно провести на віртуальному полі безліч годин, і тоді гра вже приносить не задоволення, а викликає огиду.

Вирішити проблему нудного грінду можна за допомогою ботів. Скоріш за все, саме цим і займалася ферма в Вінниці. Боти автоматично награвали на консолях потрібну кількість годин і валюти, а потім аккаунт продавався на спеціальних онлайн-магазинах. В таких магазинах можна знайти об’яви про продаж аккаунтів FIFA з готовими прокачаними командами. Наприклад, на одному з таких майданчиків один і той же користувач продає різні аккаунти за ціною 1500 грн (з командою вартістю 1,3 млрд в ігровій валюті) та 2500 грн.

Без додаткової інформації, яка прихована таємницею слідства, не можна сказати, чи вийшло у організаторів ботоферми повернути інвестовані в неї гроші. Можна приблизно порахувати, що тільки на ігрові консолі вони витратили мінімум 30 млн грн. Конкретні моделі відеокарт поки невідомі, однак враховуючи, що їх на фермі було 500 штук, та нинішні ціни на такі комплектуючі, це теж додаткові витрати на мільйони гривень.

Але хто точно опинився в збитку після цієї історії, так це «Вінницяобленерго». За даними СБУ, щомісячна сума збитків від такої діяльності зловмисників може становити від 5 до 7 млн грн.

Джерело: delo