Фермеры против ЦОД: охранник Microsoft в Нидерландах чуть не придушил местного представителя

В Нидерландах фермеры, количество которых сокращается, не очень любят дата-центры Microsoft и других компаний. Местный советник (councilor) Ларс Рюйтер появился в наполовину завершенном центре обработки данных Microsoft, строящемся в Нидерландах в рамках глобального расширения Microsoft Azure. Очевидно, в эмоциях и не с добрыми намерениями охранник объекта приблизился к Рюйтеру и начал хватать его за горло.

«Мы сожалеем о взаимодействии, которое произошло за пределами кампуса нашего центра обработки данных, очевидно с участием одного из субподрядчиков Microsoft», – говорится в заявлении Microsoft по поводу инцидента. Рюйтер описывает свою реакцию так: «В тот момент, когда это произошло, я был настолько полон адреналина, что это даже заставило меня смеяться. Но когда я вернулся в машину, я начал дрожать […]. Бывший со мной американский журналист также считал, что его реакция была сильно преувеличена. Этот охранник действительно переборщил». Касательно деятельности Ларса Рюйтера: он является одним из подстрекателей местной общины против строительства масштабных ЦОД, участившихся в Нидерландах. Спор идет вокруг разрешений на строительство – некоторые жители считают, что Microsoft получила их несправедливо.

В чем же суть конфликта фермеров и дата-центров? В последнее время Нидерланды сокращают количество фермеров в рамках усилий по уменьшению выбросов азота – они в четыре раза превышают средний показатель по Европе. В то же время количество ЦОД в стране стремительно растет: для требовательных сервисов, таких как облачный гейминг, важна не только мощность серверов и наличие хранилищ, но и расположение как можно ближе к пользователям. Таким образом дата-центры распространяются по Европе. Это напрямую не связано с уменьшением количества ферм, но происходящие параллельно события, в том числе и на бывших фермерских землях, кажутся связанными в человеческом сознании

Источник: Windows Central