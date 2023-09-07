«Феррари» — украинский трейлер байопика Майкла Манна об основателе Ferrari с Адамом Драйвером и Пенелопой Крус

Американский кинодистрибьютор Neon выпустил первый тизер-трейлер «Феррари» / FERRARI — будущего байопика о легендарном гонщике и автоконструкторе Энцо Феррари с Адамом Драйвером и Пенелопой Крус в главных ролях.

Обновлено [7 сентября 12:43]: Подоспел и локализованный украинский трейлер будущего байопика о легендарном Энцо Феррари — дистрибуцией в Украине займется кинокомпания Kinomania Film Distribution.

Премьера драмы состоялась на прошлой неделе на Венецианском кинофестивале и критикам новый фильм 80-летнего режиссера (им он занимался с 2000 года) в общем-то очень понравился: на Rotten Tomatoes рейтинг «свежести» — 74% на основе 35 рецензий. Больше всего похвал критики отсыпали за постановку эпизодов с автогонками, стиль в целом, а также актерскую игру Драйвера и Крус.

Старт проката в Украине — 28 декабря 2023 г.

=== Оригинальный текст от 30 августа ===

Фильм расскажет о жизни основателя известного итальянского производителя автомобилей и старейшего участника Формулы-1. Его действие будет происходить в 1957 году, когда на гонках Mille Miglia с участием команды Энцо Феррари произошла ужасная трагедия — в авто, пилотируемом Альфонсо де Портаго, на скорости 250 км/ч взорвалась шина. Авто врезалось в толпу, в результате чего погибли девять человек вместе с пилотом и пятью детьми. Также байопик покажет отрывки личной жизни легендарного автоконструктора и его бизнеса — в темные времена, когда компания Феррари была в шаге от банкротства.

«Феррари» — первый фильм 80-летнего Майкла Манна после «Blackhat‎» 2015 года, причем эту идею (снять фильмы об Энцо Феррари) он вынашивал еще с 2000-х годов. Над сценарием, написанным по мотивам биографической книги Брока Йетса об Энцо Феррари, Манн работал вместе с соавтором «Ограбление по-итальянски» Троем Кеннеди Мартином. В следующем году режиссер планирует снять продолжение своего криминального боевика «Схватка» 1995 года.

Кроме Крус, сыгравшей Лауру, жену Энцо Феррари (Адам Драйвер), в фильме появится Шейлин Вудли в образе его любовницы Лины Ларди.

Съемки «Феррари», проходившие в Италии, завершили в прошлом году, а премьера фильма состоится на 80-м Венецианском кинофестивале, который будет проходить с 30 августа по 9 сентября. Выйдет ли фильм в украинский прокат, пока неизвестно, впрочем, на сайте киносети Multiplex указана дата 28 декабря 2023 года.

Трейлер «Феррари» — украинский дубляж

https://www.youtube.com/watch?v=squ79_6-rUI