Байопік «Феррарі» з Адамом Драйвером та Пенелопою Крус дебютує на Венеційському кінофестивалі

Майкл Манн повертається після 7 років відпочинку з одним із найбільш очікуваних фільмів року – біографічною стрічкою «Феррарі» про відомого автомобільного підприємця. Продюсер байопіку Нільс Юль підтвердив через Instagram, що фільм дебютує цього року на Венеційському кінофестивалі, який проходитиме з 30 серпня по 9 вересня.
Відомо, що виробництво фільму обійшлося у $90 млн, а до акторського складу залучили таких зірок, як Адам Драйвер (Енцо Феррарі) та Пенелопа Крус (Лаура Феррарі). Сюжет заснований на книзі, написаній у 1991 році письменником і журналістом Броком Єйтсом, який працював репортером NASCAR на CBS, та охоплює події 1957 року.
У стрічці покажуть престижну гонку Mille Miglia за участю автомобіля Ferrari – зокрема й фінальний заїзд на витривалість на відкритій дорозі в Італії протяжністю півтори тисячі кілометрів. Перегони завершились, коли у Ferrari, за кермом якого перебував Альфонсо де Портаго, зірвало колесо. Авто врізалось в натовп, в результаті чого загинуло дев’ять людей, у тому числі п’ятеро дітей, штурман Едмунд Нельсон і сам Портаго.
Шейлін Вудлі зіграє Ліну Ларді, давню коханку Феррарі, а Патрік Демпсі – італійського автоперегонника П’єро Таруффі. Серед решти акторського складу: Джек О’Коннелл, Сара Ґадон, Ґабріель Леоне та Ерік Гауґен.
Це буде перший фільм 80-річного Манна, який вийде після «Blackhat» 2015 року, саму ж ідею «Феррарі» він виношував ще з 2000-х років. Наступного року режисер планує зняти продовження свого кримінального бойовика «Сутичка» 1995 року.
Знімання «Феррарі» завершили минулого року, однак жодна компанія не підтвердила його прокат. Фільм виробляла STX Entertainment, яка стала підрозділом індійської медіакомпанії ErosSTX, й через це злиття відтепер не може бути дистриб’ютором. Телекомпанія Sky раніше оголосила, що покаже «Феррарі» на своїх каналах.
Проблеми з розповсюдженням призвели до того, що нині трейлер все ще не опубліковано, а глядачам надали для анонсу всього кілька зображень.