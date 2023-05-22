Байопік «Феррарі» з Адамом Драйвером та Пенелопою Крус дебютує на Венеційському кінофестивалі

Майкл Манн повертається після 7 років відпочинку з одним із найбільш очікуваних фільмів року – біографічною стрічкою «Феррарі» про відомого автомобільного підприємця. Продюсер байопіку Нільс Юль підтвердив через Instagram, що фільм дебютує цього року на Венеційському кінофестивалі, який проходитиме з 30 серпня по 9 вересня.

Курс Project Management в IT Навчимо управляти IT-проєктами та командою в епоху Agile Записатися

Відомо, що виробництво фільму обійшлося у $90 млн, а до акторського складу залучили таких зірок, як Адам Драйвер (Енцо Феррарі) та Пенелопа Крус (Лаура Феррарі). Сюжет заснований на книзі, написаній у 1991 році письменником і журналістом Броком Єйтсом, який працював репортером NASCAR на CBS, та охоплює події 1957 року.

У стрічці покажуть престижну гонку Mille Miglia за участю автомобіля Ferrari – зокрема й фінальний заїзд на витривалість на відкритій дорозі в Італії протяжністю півтори тисячі кілометрів. Перегони завершились, коли у Ferrari, за кермом якого перебував Альфонсо де Портаго, зірвало колесо. Авто врізалось в натовп, в результаті чого загинуло дев’ять людей, у тому числі п’ятеро дітей, штурман Едмунд Нельсон і сам Портаго.

Шейлін Вудлі зіграє Ліну Ларді, давню коханку Феррарі, а Патрік Демпсі – італійського автоперегонника П’єро Таруффі. Серед решти акторського складу: Джек О’Коннелл, Сара Ґадон, Ґабріель Леоне та Ерік Гауґен.

Це буде перший фільм 80-річного Манна, який вийде після «Blackhat‎» 2015 року, саму ж ідею «Феррарі» він виношував ще з 2000-х років. Наступного року режисер планує зняти продовження свого кримінального бойовика «‎Сутичка» 1995 року.

Знімання «Феррарі» завершили минулого року, однак жодна компанія не підтвердила його прокат. Фільм виробляла STX Entertainment, яка стала підрозділом індійської медіакомпанії ErosSTX, й через це злиття відтепер не може бути дистриб’ютором. Телекомпанія Sky раніше оголосила, що покаже «Феррарі» на своїх каналах.

Проблеми з розповсюдженням призвели до того, що нині трейлер все ще не опубліковано, а глядачам надали для анонсу всього кілька зображень.