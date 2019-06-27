Финальные испытания парашютов космического корабля CST-100 Starliner прошли успешно. На очереди – пилотируемый полёт





Пассажирская капсула космического корабля CST-100 Starliner, несмотря на «отказ» двух парашютов, успешно приземлилась на ракетном военном полигоне «Белые пески» в штате Нью-Мексико. Это был пятый заключительный и самый сложный этап тестирования парашютной системы, во время которого компания Boeing смоделировала ситуацию с неисправностью нескольких парашютов.

После того, как испытательная капсула Starliner была сброшена с воздушного шара на высоте более 12 км, двое из более чем полдюжины парашютов не раскрылись, тем не менее аппарату удалось приземлиться согласно плану за 4 минуты. Данное испытание – очень важное для компании, которая планирует доставлять астронавтов на МКС в рамках программы Commercial Crew Program. Теперь у Boeing хорошие шансы на то, что первый полёт корабля Starliner всё-таки состоится этим летом, как и надеялась компания.

«Безопасность наших астронавтов остаётся нашей главной задачей, и это успешное приземление в сложной ситуации подтверждает глубокую приверженность всех членов команды. Я хочу поблагодарить команду Starliner, NASA и армию США за их участие в обеспечении безопасности миссии. С их помощью Starliner отправится на МКС в конце этого года и благополучно вернётся домой», – заявил Джон Малхолланд (John Mulholland), вице-президент Boeing и руководитель департамента коммерческих программ.

Boeing надеется осуществить свой первый беспилотный испытательный полёт на МКС в августе этого года. Ракета Atlas V отправит Starliner на космическую станцию, где он будет пребывать семь дней. Если всё пройдёт удачно, то к концу года корабль сможет доставить туда уже экипаж астронавтов в составе Майкла Финка, Николь Манн и Кристофера Фергюсона.

Источник: Engadget