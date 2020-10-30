Финансовый отчет Apple: годовая выручка $274,5 млрд на фоне лучших в истории продаж Mac, а также рекордной выручки от сервисов и продаж носимых устройств





Поздно вечером 29 октября Apple опубликовала очередной финансовый отчет — на ее бухгалтерском календаре 26 сентября завершился четвертый квартал 2020 финансового года (напомним, Apple относится к производителям, у которых финансовый год не совпадает с календарным). Соответственно, были опубликованы и данные за весь год. Мы выбрали из отчета и конференц-звонка с инвесторами главное.

Финансовые показатели

Выручка Apple за квартал составила $64,7 млрд, операционная прибыль — $14,8 млрд, чистая прибыль — $12,7 млрд (или $0,73 на акцию), а валовая маржа — 38,2%. Для сравнения, год назад эти показатели в том же порядке — $64 млрд, $15,6 млрд, $13,7 млрд (или $0,76 на акцию) и 38%. То есть, немного сократилась маржа и, соответственно, чистая прибыль.

Годовая выручка Apple достигла $274,5 млрд (год назад — $260,2 млрд), операционная прибыль — $66,3 млрд (год назад — $63,9 млрд), а чистая прибыль — $57,4 млрд или 3,28 на акцию (год назад — $55,3 млрд или 2,97 на акцию).

Доля международных продаж в общей структуре доходов Apple — 59%. Распределение выручки по регионам (сильнее всего продажи упали в Китае, но этот спад удалось компенсировать за счет Америки и Европы):

Регион IV кв. 2020 IV кв. 2019 2020 2019 Америка $30,7 млрд. $29,3 млрд. $124,6 млрд. $116,9 млрд. Европа $16,9 млрд. $15 млрд. $68,6 млрд. $60,3 млрд. Китай $8 млрд. $11 млрд. $40,3 млрд. $43,7 млрд. Япония $5 млрд. $5 млрд. $21,4 млрд. $21,5 млрд. Остальная часть Азии $4,1 млрд. $3,7 млрд. $19,6 млрд. $17,8 млрд. Всего $64,7 млрд. $64 млрд. $274,5 млрд. $260,2 млрд.

По итогам квартала компания сгенерировала операционный денежный поток в размере $80,67 млрд. По состоянию на 28 сентября 2020 года объем денежных средств на счетах компании составлял $192 млрд при общих долговых обязательствах в $112 млрд. Также за квартал компания выплатила акционерам $22 млрд ($18 млрд в виде обратного выкупа акций, $3,5 млрд в виде дивидендов, еще 3,1 млн акций выведено из обращения).

В своем комментарии гендиректор компании Тим Кук отметил, что команда завершила этот финансовый год рекордным сентябрьским кварталом, в первую очередь благодаря самым высоким в истории продажам компьютеров Mac и сервисов. Также он добавил, что Apple сейчас находится в самом разгаре крупнейшего за всю историю обновления продуктовой линейки, и первая реакция на последние новинки, включая первую линейку iPhone с поддержкой 5G оказалась «чрезвычайно положительной».

Выручка по отдельным категориям продуктов

Выручка от продажи iPhone продолжает сокращаться, но стратегия купертиновцев компенсировать этот спад главным образом за счет роста дохода от цифровых сервисов успешно работает. В минувшем квартале сервисы в очередной раз обновили рекорд выручки. Новый рекорд по продажам также поставили компьютеры Mac и носимые устройства. Сейчас бизнес носимой электроники Apple по обороту сравним с компаниями из списка Fortune 130.

За квартал: iPhone — $26,44 млрд (год назад — $33,36 млрд); Mac — $9,03 млрд (год назад — $6,99 млрд); iPad — $6,8 млрд (год назад — $4,66 млрд); Носимые устройства, устройства для дома и аксессуары — $7,88 млрд (год назад — $6,52 млрд); Сервисы — $14,55 млрд (год назад — $12,51 млрд).



За весь год: iPhone — $137,78 млрд (год назад — $142,38 млрд); Mac — $28,62 млрд (год назад — $25,74 млрд); iPad — $23,72 млрд (год назад — $21,28 млрд); Носимые устройства, устройства для дома и аксессуары — $53,77 млрд (год назад — $46,29 млрд); Сервисы — $53,77 млрд (год назад — $46,29 млрд).



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