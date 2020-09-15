Apple One: подписка на все сервисы компании одним бандлом





У компании Apple уже набрался приличный набор разных сервисов, за каждый из которых нужно платить раз в месяц. Пользуясь несколькими из таких, с владельца подписки отдельно списывают деньги за, например, музыку, облачное хранилище и игры. А тут еще и появился Apple Fitness+. Теперь за это все можно будет платить в одном «пакете» и дешевле, чем за все сервисы по отдельности.

Такая услуга называется Apple One и у нее есть три варианта «пакетов»:

« Персональный » — его можно назвать «базовым набором». Он включает в себя Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade и 50 ГБ в iCloud. Его стоимость $14.95/мес (экономия $6/мес).

» — его можно назвать «базовым набором». Он включает в себя Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade и 50 ГБ в iCloud. Его стоимость $14.95/мес (экономия $6/мес). « Семейный » пакет состоит из тех же сервисов, только объем хранилища в нем составляет 200 ГБ. План действует для еще пяти человек и обойдется «главе семейства» в $19.95/мес (что позволит сэкономить $8/мес).

» пакет состоит из тех же сервисов, только объем хранилища в нем составляет 200 ГБ. План действует для еще пяти человек и обойдется «главе семейства» в $19.95/мес (что позволит сэкономить $8/мес). В «Премиальный» план добавят еще и новостной сервис Apple News+ и только что анонсированный Apple Fitness+, а объем памяти в iCloud увеличат до 2 ТБ. Этот пакет тоже можно делить с пятью членами семьи, а заплатить за него придется $29.95 (что на $25/мес дешевле, чем все эти сервисы стоят сейчас).

Все бандлы будут доступны уже этой осенью, но точной даты запуска пока не назвали. Естественно, пользователю будет предоставлен пробный период на месяц, по истечению которого можно будет разобраться, насколько актуален тот или иной план для конкретного человека или семьи.

Единственное, что пока не ясно, это доступность плана Premier. На презентации сказали, что такой набор сервисов будет работать не везде (вероятно, с привязкой к сервису Apple News, который доступен не в каждой стране, и все еще не работает в Украине). На сайте компании или в пресс-релизе точного списка стран еще нет.