Bloomberg: В ноябре Apple проведет еще одно мероприятие — там анонсируют первые компьютеры Mac на процессорах ARM





Во вторник, 13 октября, Apple проведет вторую осеннюю пресс- конференцию, где ожидается анонс четырех моделей iPhone 12 и более компактной умной колонки HomePod mini за $99. Однако этот ивент не станет последним в этом году и в ноябре нас ожидает еще одна презентация Apple. Об этом 9 октября сообщил авторитетный инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман.

Марк Гурман известен тесными связями с источниками в Apple, и в прошлом он не раз предоставлял нам достоверную информацию. К примеру, он в числе первых сообщил, что iPhone 12 представят не на первой осенней презентации (15 сентября Apple представила обновления iPad Air и iPad, а также две модели часов — Series 6 и удешевленные SE), а на второй в октябре.

Так вот, если верить Марку Гурману, Apple решила не анонсировать новые компьютеры на собственных процессорах ARM вместе с iPhone 12, а сделать это на отдельном мероприятии в ноябре. Это вполне логично, учитывая, насколько важным для Apple является этот шаг — на конференции WWDC 22 июня, объявляя о переходе на собственные процессоры ARM в компьютерах Mac вместо x86-совместимых CPU Intel, гендиректор Apple Тим Кук заявил, что это «исторический день» для компании.

По данным Bloomberg, первым компьютером Apple на процессоре ARM собственной разработки станет 13-дюймовый MacBook Pro — его оснастят 5-нм SoC A14X, производной от A14, использующейся в iPad Air и iPhone 12. Эти данные согласуются с более ранним прогнозом аналитика Мин Чи-Куо. Следующий на очереди после 13-дюймового MacBook Pro, если верить прогнозу Куо, 24-дюймовый iMac.

Ранее сообщалось, что Apple разрабатывает как минимум три SoC, родственные Apple A14. Также в разработке, если верить утечкам, находится однокристальная система для Mac, основанная на SoC A15 (предположительное название), которая будет использоваться в iPhone 2021 года. Кроме вычислительных ядер CPU (первенец должен быть 12-ядерным), в состав SoC для компьютеров Apple войдет графическое ядро и нейронный процессор Neural Engine для задач машинного обучения, как у мобильных аналогов. Ожидается, что новый MacBook на процессоре ARM превзойдет предшественника на чипах Intel не только по производительности, но и по автономности.

Ранее Apple заверяла, что пользователи смогут легко запускать на новых компьютерах приложения, созданные под старую архитектуру, а разработчикам понадобится всего несколько дней, чтобы добавить в существующие приложения поддержку новых процессоров.

По оценке Apple, переход на собственные процессоры займет два года. То есть, к 2022 году весь модельный ряд компьютеров Apple будет работать на процессорах ARM. Этот переход станет уже третьей сменой архитектуры компьютеров Apple: в начале 90-ых купертиновский гигант перевел свои ПК с процессоров Motorola на PowerPC компании IBM, а в 2005 году произошел переход на обычные CPU Intel. Что интересно, схема тогда была такая же — первыми на CPU Intel перешли MacBook Pro и iMac. Судя по всему, история идет по кругу.

Источник: Bloomberg