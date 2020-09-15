Apple Fitness+ — фитнес-сервис для Apple Watch с тренировками и музыкой





Вместе с новыми часами компания Apple анонсировала новый фитнес-сервис под названием Apple Fitness+, который станет доступен позже в этом году по подписке за $9,99 в месяц или $79,99 в год. Но пока только в некоторых странах, среди которых США, Великобритания, Канада, Ирландия и Австралия.

За эти деньги в Apple предлагают подборку видео занятий от известных тренеров, в рамках которых пользователь будет отслеживать свои показатели через Apple Watch с их отображением на экране iPhone, iPad ила на телевизоре с Apple TV. Данные будут транслироваться прямо поверх видео с тренировками, позволяя в реальном времени видеть время, количество сожженных калорий и частоту сердечного ритма.

При этом для Fitness+ не будет отдельного приложения, соответствующая вкладка появится в программе «Активность» на iOS. Сервис также будет включать в себя персональные рекомендации, учитывая предыдущие занятия он будет предлагать следующее из списка самых частых или наоборот полностью новое, чтобы пользователь не зацикливался на одном и том же.

Для подписчиков сервиса Apple Music будут доступны специальные плей-листы для занятий спортом, которые можно будет прослушивать как во время тренировки, так и в любое другое время. Для каждого типа занятий тренеры будут помогать подбирать музыкальные композиции.

Apple Fitness+ запуститься с видео популярных фитнес занятий для дома, среди которых йога, силовые упражнения, беговая дорожка, гребля, танцы и другие. Каждую неделю сервис должен пополняться новыми видео.