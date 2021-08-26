Новости
Фитнес-трекер Fitbit Charge 5 получил яркий AMOLED дисплей, функцию снятия ЭКГ, до 7 дней автономности и цену $180

Фитнес-трекер Fitbit Charge 5 получил яркий AMOLED дисплей, функцию снятия ЭКГ, до 7 дней автономности и цену $180

Фитнес-трекер Fitbit Charge 5 получил яркий AMOLED дисплей, функцию снятия ЭКГ, до 7 дней автономности и цену $180


Компания Google официально представила новый фитнес-трекер Fitbit Charge 5. По сравнению с предшественником, новинка получила существенно переработанный дизайн и ряд дополнительных функций и возможностей.

Модель Fitbit Charge 5 стала первым устройством в линейке, оснащённым цветным AMOLED дисплеем. Сам дисплей увеличился на 10% по сравнению с Charge 4, его диагональ составляет 1,04 дюйма. Максимальная яркость увеличена с 200 нит в Charge 4 до 450 нит. Доступна функция Always-on Display. Экран покрыт защитным стеклом Gorilla Glass 3.

11

Фитнес-трекер нового поколения получил сенсоры для снятия электрокардиограммы и отслеживания реакции организма на стресс. Есть и более привычные сенсоры для отслеживания физической активности, фаз сна, частоты сердечных сокращений, уровня насыщения крови кислородом. Подписчикам сервиса Fitbit Premium дополнительно доступна функция Daily Readiness Score. Она рекомендует интенсивность тренировок в зависимости от предыдущей активности пользователя.

Фитнес-трекер Fitbit Charge 5 получил яркий AMOLED дисплей, функцию снятия ЭКГ, до 7 дней автономности и цену $180

Также отмечается наличие модуля GPS. Аккумулятор обеспечивает до 7 дней автономной работы, но при активации функции Always-on Display автономность снижается до 2 дней, а при постоянном использовании GPS – до 5 часов. Полная зарядка аккумулятора требует 2 часа. Корпус новинки стал на 10% тоньше, чем у Charge 4. С трекером можно плавать, для Fitbit Charge 5 заявлена водонепроницаемость до 50 метров. Ещё одним новшеством стало использование браслетов Infinity Bands. По заверению производителя, они более комфортные для проведения тренировок, чем предыдущие ремешки.

Фитнес-трекер Fitbit Charge 5 получил яркий AMOLED дисплей, функцию снятия ЭКГ, до 7 дней автономности и цену $180

Устройство может использоваться совместно со смартфонами, работающими под управлением Android и iOS. Владельцы Android-смартфонов могут получать уведомления на экран трекера и даже отвечать на них с помощью заранее настроенных быстрых ответов. Дополнительно сообщается о поддержке платёжного сервиса Fitbit Pay.

Фитнес-трекер Fitbit Charge 5 получил яркий AMOLED дисплей, функцию снятия ЭКГ, до 7 дней автономности и цену $180

Новый фитнес-трекер Fitbit Charge 5 уже доступен для предварительного заказа по цене $179,95 (на $30 дороже предшественника на момент старта продаж). Для новых потребителей в эту стоимость уже включена подписка на сервис Fitbit Premium сроком на 6 месяцев. Обычно она стоит $9,99 в месяц. На выбор пользователей предлагаются версии в чёрном, серебристом и золотистом вариантах цветового исполнения. Фактические продажи начнутся осенью этого года.

Источник: The Verge

 

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить