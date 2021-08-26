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Компания Google официально представила новый фитнес-трекер Fitbit Charge 5. По сравнению с предшественником, новинка получила существенно переработанный дизайн и ряд дополнительных функций и возможностей.

Модель Fitbit Charge 5 стала первым устройством в линейке, оснащённым цветным AMOLED дисплеем. Сам дисплей увеличился на 10% по сравнению с Charge 4, его диагональ составляет 1,04 дюйма. Максимальная яркость увеличена с 200 нит в Charge 4 до 450 нит. Доступна функция Always-on Display. Экран покрыт защитным стеклом Gorilla Glass 3.

Фитнес-трекер нового поколения получил сенсоры для снятия электрокардиограммы и отслеживания реакции организма на стресс. Есть и более привычные сенсоры для отслеживания физической активности, фаз сна, частоты сердечных сокращений, уровня насыщения крови кислородом. Подписчикам сервиса Fitbit Premium дополнительно доступна функция Daily Readiness Score. Она рекомендует интенсивность тренировок в зависимости от предыдущей активности пользователя.

Также отмечается наличие модуля GPS. Аккумулятор обеспечивает до 7 дней автономной работы, но при активации функции Always-on Display автономность снижается до 2 дней, а при постоянном использовании GPS – до 5 часов. Полная зарядка аккумулятора требует 2 часа. Корпус новинки стал на 10% тоньше, чем у Charge 4. С трекером можно плавать, для Fitbit Charge 5 заявлена водонепроницаемость до 50 метров. Ещё одним новшеством стало использование браслетов Infinity Bands. По заверению производителя, они более комфортные для проведения тренировок, чем предыдущие ремешки.

Устройство может использоваться совместно со смартфонами, работающими под управлением Android и iOS. Владельцы Android-смартфонов могут получать уведомления на экран трекера и даже отвечать на них с помощью заранее настроенных быстрых ответов. Дополнительно сообщается о поддержке платёжного сервиса Fitbit Pay.

Новый фитнес-трекер Fitbit Charge 5 уже доступен для предварительного заказа по цене $179,95 (на $30 дороже предшественника на момент старта продаж). Для новых потребителей в эту стоимость уже включена подписка на сервис Fitbit Premium сроком на 6 месяцев. Обычно она стоит $9,99 в месяц. На выбор пользователей предлагаются версии в чёрном, серебристом и золотистом вариантах цветового исполнения. Фактические продажи начнутся осенью этого года.

Источник: The Verge