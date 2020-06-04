Флагманская видеокарта AMD Radeon на «большом Navi» выйдет раньше nextgen-консолей





AMD официально подтвердила, что флагманская видеокарта Radeon на так называемом «большом Navi» (GPU с новейшей архитектурой RDNA2), которая должна положить конец многолетней гегемонии NVIDIA в сегменте high-end, выйдет раньше новых консолей Sony и Microsoft.

На недавней конференции Bank of America Securities Global Technology финансовый директор AMD Девиндер Кумар заявил, что этот самый «большой Navi» станет первым GPU на базе графической архитектуры нового поколения RDNA 2. Топ-менеджер AMD подтвердил, что планы компании остаются неизменными — первые продукты, основанные на Zen 3 и RDNA2, выйдут в конце 2020 года. Также он добавил, что архитектура RDNA 2 будет использоваться во всей продуктовой линейке AMD. Это и GPU для потребительских видеокарт массового и топового сегментов, и заказные SoC для игровых консолей, и гибридные процессоры. Таким образом, можно с большой уверенностью предполагать, что будущие APU Ryzen 5000-й серии получат GPU RDNA 2.

Все утечки последнего времени указывали, что AMD запланировала презентацию следующего поколения игровых видеокарт Navi 2X на архитектуре RDNA 2 на сентябрь. Заявление топ-менеджера AMD позволяет сузить предполагаемые сроки выхода. Как мы знаем, Sony и Microsoft планируют начать продажи своих новых консолей PlayStation 5 и Xbox Series X к рождественскому сезону 2020 года — в ноябре, если верить слухам. С учетом этого можно смело предположить, что флагманские видеокарты Radeon RX 6000 выйдут в промежутке между сентябрем и ноябрем.

Источник: Videocardz