AMD существенно нарастила выручку и прибыль, Zen 3 и RDNA 2 выйдут до конца года

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Компания AMD, у которой финансовый год совпадает с календарным, отчиталась за первый квартал 2020 года. Пандемия коронавируса не помешала AMD завершить квартал уверенным ростом всех основных показателей.

Выручка AMD за последние три месяца составила $1,79 млрд, из которых $162 млн приходится на чистую прибыль. Для сравнения, год назад эти показатели составляли $1,27 млрд и $16 млн соответственно. Получить столь высокий результат AMD помогли продажи ноутбуков, в которых используются новейшие 7-нм APU Ryzen 4000 (Renoir).

Валовая маржа выросла на 5 процентных пункта, до 46%. Составители отчета отмечают, что это связано с увеличением продаж серверных чипов EPYC.

Расчет не по методике GAAP показывает, что доход увеличился с $1,27 млрд до $1,79 млрд, операционная прибыль — с $84 млн до $236 млн, а чистая прибыль — с $62 млн до $222.

Как и прежде, основную выручку Advanced Micro Devices получает от продаж процессоров и видеокарт. За отчетный период подразделение Computing and Graphics выручило $1,44 млрд, что соответствует росту на 73% относительно первого квартала 2019-го. В то же время это на 13% меньше предыдущего квартала.

На продажах полузаказных чипов, корпоративных и встраиваемых решений в первом квартале компания выручила $348 млн, что соответствует спаду как в годовом, так и в квартальном выражении — на 21% и 25% соответственно. Это обусловлено снижением продаж полузаказных чипов из-за завершения жизненного цикла консолей нынешнего поколения. Отдельно отмечается, что серверные чипы EPYC (Rome) помогли компенсировать спад продаж полузаказных, но их рост продаж оказался недостаточно высок. Как результат, операционный убыток подразделения в размере $26 млн, тогда как год назад направление получило операционную прибыль $68 млн, их которых $60 млн составили лицензионные платежи. В AMD рассчитывают на заметное улучшение выручки подразделения на фоне выхода новых консолей PlayStation 5 и Xbox Series X.

AMD подтвердила планы по выпуску новых процессоров на архитектуре Zen 3 и графических адаптеров RDNA 2 до конца этого года.

По состоянию на конец квартала у AMD было $1,4 млрд в виде денежных средств и их эквивалентов против $1,2 млрд год назад.

В текущем квартале AMD рассчитывает на доход в размере $1,85 млрд ± $100 млн, прогнозируя рост выручки от продаж чипов Ryzen и EPYC на 21% и снижение валовой маржи до 44%.

Источник: AMD