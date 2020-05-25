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«Большой Navi». GPU Navi 21 выступит основой десятка новых видеокарт AMD Radeon

«Большой Navi». GPU Navi 21 выступит основой десятка новых видеокарт AMD Radeon

«Большой Navi». GPU Navi 21 выступит основой десятка новых видеокарт AMD Radeon


В скором времени AMD выведет на рынок новое поколение игровых видеокарт Radeon (Navi 2X) с архитектурой RDNA 2-го поколения. Во главе линейки станет видеокарта на базе флагманского GPU Navi 21 (его второе название — Big Navi) с аппаратным ускорением трассировки лучей для «бескомпромиссного 4K-гейминга», которая ознаменует долгожданное возвращение «красных» в верхний сегмент. Очередная утечка проливает дополнительный свет на следующее поколение видеокарт Radeon.

Источником выступает известный энтузиаст rogame, у которого довольно внушительный послужной список, так что этим данным вполне можно верить. Согласно этим данным, этот самый «большой Navi», а точнее говоря, несколько его разновидностей найдут применение в десятке новых видеокарт AMD Radeon. Ниже в таблице перечислены различные версии ядра AMD Navi 21, а также идентификаторы видеокарт на их основе. Всего потенциальных новинок, как было отмечено выше, насчитывается десять штук.

Среди них, как можно видеть, есть четыре массовые потребительские видеокарты Navi 21:

  • XTX — флагман новой линейки, аналог Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary;
  • XT — замена Radeon RX 5700 XT;
  • XL — замена Radeon RX 5700;
  • XE — замена Radeon RX 5600 XT.

Также в списке можно увидеть четыре новые профессиональные 3D-ускорители для компьютеров Apple (Navi 21 Pro-XT и Pro-XL для Mac Pro, а XTA и XLA — для  iMac и iMac Pro) и еще парочку профессиональных ускорителей (предположительно, Navi 21 Pro-XT выступит заменой Radeon Pro W5700X, а Navi 21 Pro-XL заменить собой Radeon Pro W5700).

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Что интересно, «маленький» Navi 10 (Radeon RX 5700 XT) компания AMD тоже пока не планирует списывать со счетов. В обозримом будущем нас ждет как минимум три видеокарты, которые заменят собой настольные Radeon RX 5700 XT и RX 5600 XT, а также мобильную Radeon RX 5600M. Иными словами, в этот сегмент новая архитектура придет несколько позже.

По предварительным данным, в максимальной конфигурации GPU Navi 21 с площадью кристалла 505 мм² получит 80 вычислительных модулей (Compute Unit, CU) на новой архитектуре RDNA 2 (5120 потоковых процессоров и 320 текстурных блоков). Также ранее мы слышали, что AMD планирует использовать память GDDR6 — 24 ГБ или даже 32 ГБ памяти — и 384-битную или 512-битную шину.

Известно, что GPU на основе архитектуры RDNA 2 будут производиться на мощностях TSMC с использованием технологии N7+ на базе EUV-литографии.

Ожидается, что и AMD, как и NVIDIA, анонсирует новые видеокарты в сентябре.

Источник: Videocardz и Hardwareleaks

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