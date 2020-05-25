«Большой Navi». GPU Navi 21 выступит основой десятка новых видеокарт AMD Radeon

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В скором времени AMD выведет на рынок новое поколение игровых видеокарт Radeon (Navi 2X) с архитектурой RDNA 2-го поколения. Во главе линейки станет видеокарта на базе флагманского GPU Navi 21 (его второе название — Big Navi) с аппаратным ускорением трассировки лучей для «бескомпромиссного 4K-гейминга», которая ознаменует долгожданное возвращение «красных» в верхний сегмент. Очередная утечка проливает дополнительный свет на следующее поколение видеокарт Radeon.

Источником выступает известный энтузиаст rogame, у которого довольно внушительный послужной список, так что этим данным вполне можно верить. Согласно этим данным, этот самый «большой Navi», а точнее говоря, несколько его разновидностей найдут применение в десятке новых видеокарт AMD Radeon. Ниже в таблице перечислены различные версии ядра AMD Navi 21, а также идентификаторы видеокарт на их основе. Всего потенциальных новинок, как было отмечено выше, насчитывается десять штук.

Среди них, как можно видеть, есть четыре массовые потребительские видеокарты Navi 21:

XTX — флагман новой линейки, аналог Radeon RX 5700 XT 50 th Anniversary;

Anniversary; XT — замена Radeon RX 5700 XT;

XL — замена Radeon RX 5700;

XE — замена Radeon RX 5600 XT.

Также в списке можно увидеть четыре новые профессиональные 3D-ускорители для компьютеров Apple (Navi 21 Pro-XT и Pro-XL для Mac Pro, а XTA и XLA — для iMac и iMac Pro) и еще парочку профессиональных ускорителей (предположительно, Navi 21 Pro-XT выступит заменой Radeon Pro W5700X, а Navi 21 Pro-XL заменить собой Radeon Pro W5700).

Что интересно, «маленький» Navi 10 (Radeon RX 5700 XT) компания AMD тоже пока не планирует списывать со счетов. В обозримом будущем нас ждет как минимум три видеокарты, которые заменят собой настольные Radeon RX 5700 XT и RX 5600 XT, а также мобильную Radeon RX 5600M. Иными словами, в этот сегмент новая архитектура придет несколько позже.

По предварительным данным, в максимальной конфигурации GPU Navi 21 с площадью кристалла 505 мм² получит 80 вычислительных модулей (Compute Unit, CU) на новой архитектуре RDNA 2 (5120 потоковых процессоров и 320 текстурных блоков). Также ранее мы слышали, что AMD планирует использовать память GDDR6 — 24 ГБ или даже 32 ГБ памяти — и 384-битную или 512-битную шину.

Известно, что GPU на основе архитектуры RDNA 2 будут производиться на мощностях TSMC с использованием технологии N7+ на базе EUV-литографии.

Ожидается, что и AMD, как и NVIDIA, анонсирует новые видеокарты в сентябре.

Источник: Videocardz и Hardwareleaks