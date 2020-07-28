Флагманский камерофон Sony Xperia 1 II наконец-то научился снимать в RAW





Представленный в феврале флагманский камерофон Sony Xperia 1 II поступил в продажу в конце мая, но заявленной поддержки формата RAW в фирменном «профессиональном» режиме фотосъемки Photo Pro, являющегося одной из ключевых особенностей новинки, не оказалось. И вот сейчас Sony выпустила обновление прошивки, восполнив это упущение.

Начиная со вчерашнего дня апдейт распространяется «по воздуху». Его номер — 58.0.A.3.88, размер — всего 75 МБ. После его установки возможность снимать и сохранять отснятый материал в формате RAW (.DNG) становится доступна для всех трех модулей основной камеры смартфона. Напомним, в конфигурацию тройной камеры Sony Xperia 1 II входят три сенсора одинакового разрешения 12 Мп — с широкоугольной оптикой 24 мм, Dual Pixel PDAF и OIS, телефото 70 мм с PDAF и оптической стабилизацией и суперширокоугольной 16 мм. Также частью системы является сенсор TOF 3D на 0,3 Мп для более точного определения глубины сцены.

Важно оговорить, что в RAW фотографии сохраняются в формате 4:3 и исключительно во встроенной флэш-памяти. Возможность автоматического сохранения сразу на карту памяти MicroSD в настройках не предусмотрена, но можно перенести файлы вручную после завершения съемки (очень удобно, да). Апдейт также приносит свежайшее июльское обновление безопасности Android и улучшает качество передачи изображения через фронтальную камеру во время видеозвонков. А вот специального ночного режима, позволяющего делать качественные фото в условиях слабой освещенности, в приложении камеры Sony Xperia 1 II по-прежнему нет.

Источник: xda-developers