Новый флагман Sony Xperia 1 II представлен официально





В связи с отменой выставки MWC 2020 компания Sony провела презентацию своего нового флагманского смартфона в рамках отдельного онлайн-мероприятия. Новинка получила название Sony Xperia 1 II (читается как Xperia One Mark Two). Также компания подтвердила, что она работает над моделью Xperia Pro, которая позиционируется в качестве профессионального инструмента для создателей видео контента.

Смартфон Sony Xperia 1 II получил 6,5-дюймовый 4K HDR OLED CinemaWide дисплей с соотношением сторон 21:9. Дисплей поддерживает функцию Motion Blur Reduction, которая анализирует отображаемый контент и подстраивает отдельные кадры для устранения задержек кадров. Благодаря этому, заявляет производитель, обеспечивается такое же качество изображения, которое обеспечивают панели с частотой 90 Гц.

Сердцем смартфона Sony Xperia 1 II стала система-на-чипе Qualcomm Snapdragon 865. Она дополнена оперативной памятью объёмом 8 ГБ и встроенной флэш-памятью ёмкостью 256 ГБ. В случае необходимости можео расширить ёмкость хранилища при помощи карты памяти microSD ёмкостью до 1 ТБ. Устройство оснащено батареей ёмкостью 4000 мАч. Благодаря улучшенным алгоритмам энергосбережения производитель планирует достичь длительной автономной работы. Аппарат поддерживает работу в сетях 5G. В качестве операционной системы используется версия Android 10. Устройство сертифицировано IP65/IP68. Что интересно, Sony оснастила смартфон 3,5-миллиметровым разъёмом для подключения наушников, хотя в предыдущей версии флагмана отказалась от него.

На задней панели смартфона расположилась тройная камера. Разрешение всех трёх модулей составляет 12 Мп. При этом физические размеры сенсоров более крупные, чем у предшественника. Главный модуль выполнен на базе 1/1,7-дюймового сенсора. Он дополнен автофокусом Dual PD, оптической системой стабилизации изображения, объективом с диафрагмой f/1.7 (фокусное расстояние 24 мм, угол обзора 82 градуса). Телефото модуль (1/3,4-дюймовый сенсор, PD автофокус, оптическая стабилизация) получил объектив с диафрагмой f/2.4, фокусным расстоянием 70 мм и углом обзора 34 градуса. Наконец, свехширокоугольный модуль (1/2,6-дюймовый сенсор, Dual-PD автофокус) имеет объектив с диафрагмой f/2.2, фокусным расстоянием 16 мм и углом обзора 124 градуса. Рядом со вспышкой разместился дополнительный 3D iTOF сенсор, призванный улучшить работу автофокуса. Камера получила оптику ZEISS с антибликовым покрытием ZEISS T*. Как заверяет производитель, камера способна вести серийную съёмку со скоростью 20 кадров в секунду с отслеживающим автофокусом. На лицевой панели расположена 8-мегапиксельная камера для автопортретов.

Смартфон Sony Xperia 1 II поступит в продажу весной, но его ориентировочная цена пока не сообщается.

Компания также сообщила, что в настоящее время ведётся разработка новой модели Sony Xperia Pro, которая должна стать профессиональным устройством для съёмки. Подробные технические характеристики этой модели пока не сообщаются. Известно, что характеристики дисплея и камеры будут такими же, как у Sony Xperia 1 II, а ёмкость хранилища увеличится до 512 ГБ. Дополнительно аппарат получит видео выход HDMI и функцию интеграции с камерами Sony Alpha, благодаря чему его можно будет использовать в качестве видоискателя. А благодаря поддержке связи 5G его можно будет использовать в качестве устройства для трансляции контента. Настраиваемая клавиша на корпусе позволит запускать избранные приложения, а сам текстурированный корпус позволит удобнее удерживать смартфон в руках.

Источник: gsmarena