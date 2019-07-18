Флагманский планшет Samsung Galaxy Tab S6 полностью рассекречен: официальные изображения и характеристики





Следующий флагманский планшет Samsung Galaxy Tab S6 официально будет представлен только 7 августа — вместе с умными часами Galaxy Watch Active 2 он сопроводит долгожданную премьеру флагманских смартфонов серии Galaxy Note10. Как и смартфоны Galaxy Note10 и умные часы Galaxy Watch Active 2, флагманский планшет Galaxy Tab S6 уже не представляет собой никакого секрета. Мы уже видели живые фото новинки, но вот сейчас в сети появились качественные изображения из рекламных материалов Galaxy Tab S6, которые позволяют рассмотреть дизайн устройства в деталях.

Изображения позволяют убедиться, что никаких кардинальных изменений в дизайне нового Galaxy Tab S6 по сравнению с хорошо знакомой нам моделью Galaxy Tab S5e, которая вышла в начале года и получилась весьма удачной, не будет. Единственными отличиями являются сдвоенная основная камера и стилус, который будет крепиться на задней панели под основной камерой, не прятаться в специальное отверстие в корпусе. Видимо, по аналогии с Galaxy Tab S5e, флагманская модель Galaxy Tab S6 будет рекордно тонкой и легкой.

Если судить чисто визуально, то толщина рамок вокруг экрана Galaxy Tab S6 примерно соответствует модели Galaxy Tab S5e.

На предоставленных источником изображениях Galaxy Tab S5e показан в трех сером, светло-голубом и розовом цветах. Кроме того, на одном из рендеров можно увидеть аксессуар — чехол с откидывающейся сзади подставкой и клавиатурой. Можно не сомневаться, что новинка будет поддерживать фирменную функцию DeX без необходимости использования док-станции —достаточно будет подключить планшет к монитору посредством кабеля HDMI-USB-C, после чего можно получить интерфейс, схожий с настольными ОС.

Характеристики Samsung Galaxy Tab S6 тоже уже известны: SoC Snapdragon 855, экран 10,5 дюйма с подэкранным сенсором отпечатков пальцев, 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти, основная камера с модулями 13 и 5 Мп, фронтальная на 8 Мп, а также Android 9 Pie из коробки. Планшет Galaxy Tab S6 будет предлагаться в двух модификациях с Wi-Fi и Wi-Fi+LTE. Открытым остается вопрос цены и емкости АКБ, а так можно считать Samsung Galaxy Tab S6 полностью рассекреченным.

Источник: Android Headlines