Следующий флагманский планшет Samsung получит название Galaxy Tab S6 и двойную камеру





Ресурс Sammobile поделился эксклюзивной информацией, касающейся технических характеристик готовящегося к выпуску флагманского планшета Samsung. Как оказалось, на смену модели Galaxy Tab S4 придёт не модель Galaxy Tab S5, а версия Galaxy Tab S6. Причиной пропуска цифры 5 стал тот факт, что ранее компания уже выпустила устройство среднего уровня Galaxy Tab S5e.

Что касается технических характеристик смартфона Samsung Galaxy Tab S6, то устройство получит новейший процессор Snapdragon 855, 6 ГБ оперативной памяти и дисплей диагональю 10,5 дюйма. Базовая модель включает накопитель ёмкостью 128 ГБ. Также будет доступна модификация с хранилищем ёмкостью 256 ГБ. Устройство получит собственный стилус, которые будет устанавливаться в паз на задней панели. При этом предусмотрено магнитное крепление и подзарядка стилуса от батареи планшета. Это предполагает, что стилус подключается через Bluetooth и предлагает больше функций.

Также отмечается, что в планшете Samsung Galaxy Tab S6 используется двойная камера на задней панели. Таким образом, это будет первый планшет компании с двойной камерой. Характеристики камеры пока не разглашаются. Можно лишь предположить, что второй модуль является ToF сенсором, который обеспечит возможность 3D отслеживания в реальном времени. Аппарат работает под управлением операционной системы Android 9 Pie.

Дополнительно сообщается, что планшет Galaxy Tab S6 получит модельный номер SM-T860 для модели с поддержкой Wi-Fi и SM-T865 – для версии с дополнительной поддержкой LTE. Устройство поступит на рынок в сером, синем и коричневом вариантах цветового исполнения корпуса. В качестве дополнительного аксессуара можно будет купить обложку с интегрированной клавиатурой.

Пока нет точных данных о сроках официального анонса планшета Samsung Galaxy Tab S6. Можно лишь предположить, что новинку анонсируют вместе со смартфоном Galaxy Note 10 на мероприятии, запланированном на 7 августа. Хотя в случае Galaxy Tab S4 презентация в прошлом году прошла на неделю раньше анонса смартфона Galaxy Note 9. Нельзя исключать повторение такой же ситуации и в этом году. Кроме того, существует небольшая вероятность, что анонс новинки может быть отложен до выставки IFA 2019, которая будет проходить в Берлине в сентябре. Ориентировочная цена нового флагманского планшета Samsung также пока не разглашается.

Источник: Sammobile