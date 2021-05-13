Флагманский смартфон ZTE Axon 30 Ultra с тремя 64-Мп камерами поступит в продажу по цене от $750

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Компания ZTE сообщила о глобальном старте продаж нового смартфона ZTE Axon 30 Ultra. Устройство ориентировано на приверженцев мобильной фотографии.

Новинка оснащена AMOLED дисплеем с закруглёнными боковыми гранями. Используемая панель имеет диагональ 6,67 дюйма, разрешение Full HD+ (2400×1080 точек, соотношение сторон 20:9) и поддерживает частоту обновления 144 Гц. Также заявлен охват 100% цветового пространства DCI P3. В верхней части экрана по центру расположилось отверстие для фронтальной камеры. Сканер отпечатков пальцев использует оптическую систему и расположен под дисплеем.

Устройство несёт на борту флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 888 и предлагается в двух конфигурациях памяти. Базовая версия содержит 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флэш-памяти. Для более требовательных пользователей доступна модификация с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти. Аппарат поддерживает стандарт связи 5G.

На задней панели смартфона ZTE Axon 30 Ultra расположена на базе четырёх модулей. Главный модуль содержит 64-мегапиксельный сенсор Sony IMX686, оптическую систему стабилизации изображения и объектив с диафрагмой F/1.6. Также доступен сверхширокоугольный модуль с углом обзора 120 градусов, выполненный на базе сенсора Samsung GW3 и объектива с диафрагмой F/2.2. Дополнительно камера содержит 64-мегапиксельный портретный модуль с сенсором Samsung GW3 и объективом с диафрагмой F/1.9. Наконец, 8-мегапиксельный перископический телефото модуль предлагает 5-кратное оптическое увеличение (60-кратное гибридное увеличение), он дополнен оптической системой стабилизации изображения. В камере используется лазерная система автоматической фокусировки. Фронтальная камера выполнена на базе 16-мегапиксельного сенсора.

Новинка комплектуется батареей ёмкостью 4600 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 65 Вт. Дополнительно сообщается о наличии двух динамиков, трёх микрофонов, модулей беспроводной связи Wi-Fi 6E (802.11a/b/g/n/ac/ax), Bluetooth 5.2 и NFC. Устройство имеет размеры 161,53×72,96×8,0 мм и массу 188 г. В качестве операционной системы служит MyOS11 на базе Android 11.

Новый смартфон ZTE Axon 30 Ultra поступит в продажу с 4 июня, а оформить предзаказ можно будет с 27 мая. Цена смартфона составит от $749 или €749, в зависимости от региона продаж. Те покупатели, которые оформят предварительный заказ, получат в качестве подарка беспроводные наушники Livebuds.