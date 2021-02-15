Форма двухфакторной аутентификации Google получила обновлённый интерфейс и поддержку тёмного режима

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Google выпускает обновление для своего запроса двухфакторной аутентификации на Android. Новшества носят косметический характер, которые порадуют пользователей, предпочитают использовать тёмный режим на смартфонах.

Обновлённая версия запроса двухфакторной аутентификации получила новый внешний вид, который выполнен в стиле Material Design. Теперь запрос использует в пользовательском интерфейсе специальный шрифт Google Sans и красочные красные и зелёные значки на кнопках входа в систему.

Но что более важно, запрос получил поддержку тёмного режима и теперь демонстрируется в тёмном интерфейсе. Это поможет избежать неприятных для глаз ощущений, когда пользователь работает со смартфоном в темноте и получает соответствующий запрос.

Обновлённая версия запроса двухфакторной аутентификации уже начала распространяться среди пользователей Android-устройств. Но пока что распространение идёт медленно. Новая версия уже доступна в некоторых личных учётных записях Google, но ещё недоступна для пользователей с учётными записями Google Workspace.

Источник: The Verge