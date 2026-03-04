Готовы обновиться? Windows 12 может выйти в этом году и понравится не всем

Microsoft может выпустить Windows 12, ориентированную на ИИ, уже в конце этого года.





Какой будет новая ОС

Хотя Microsoft официально не анонсировала Windows 12, утечки и внутренние ссылки на проект, а также заявления партнеров позволяют предположить, что выпуск новой ОС запланирован в этом году. Временной промежуток, который будет сопровождаться утечками, упоминаниями, предварительными обзорами инсайдеров и, в конце концов, анонсом и официальной презентацией, совпадает с завершением поддержки Windows 10 в октябре этого года. Скорее всего обновление будет происходить принудительно, однако поэтапно.

Поддержка Windows 11 будет продолжаться, а обновления безопасности будут выходить параллельно. В основе новой ОС под кодовым названием «Hudson Valley Next» лежит модульная архитектура CorePC. Компоненты системы будут более изолированными друг от друга. Обновления будут иметь большую детализацию, а различные версии будут точнее соответствовать различным категориям устройств. Это позволяет создать более легкие варианты ОС для устройств с более низкой производительностью. Гибридные модели с локальной и облачной обработкой данных будут составлять техническую основу для рабочих нагрузок ИИ.

В новые ОС ИИ станет основой системы. Copilot возьмет на себя функции центрального управления. Ожидается, что задачи будут выполняться в зависимости от контекстных рекомендаций, сводные данные будут работать в реальном времени, контент будет генерироваться автоматически. ИИ будет размещать документы по категориям и осуществлять семантический поиск.





Таким образом пользователь описывает необходимый ему контент, а система находит соответствующие файлы независимо от того, какое название они носят. Настройки автоматически будут адаптироваться к моделям использования, и автоматизация будет вступать в силу для всей системы.

Технические требования Windows 12

Несколько утечек указывают что для полноценного использования понадобится наличие NPU с вычислительной мощностью не менее 40 TOPS, поскольку Microsoft представляет новую ОС, как предназначенную для устройств на ПК с искусственным интеллектом и устройств под управлением Copilot.

Intel и AMD сейчас выпускают процессоры с интегрированным ускорением для ИИ. Производители маркируют новые системы как готовые к работе с Windows 12. В то же время устройства без NPU могут быть лишены некоторых функций ИИ или исключены из цикла полноценного обновления.

Дизайн

Скриншоты демонстрируют плавающую панель задач с закругленными углами. Она визуально отделяется от нижней части экрана. Внешний вид содержит элементы в стиле Liquid Glass. Системные индикаторы и часы перемещены в верхний правый угол. В центре верхней части экрана размещается поисковая строка, прямо интегрированная с Copilot. Таким образом поиск будет осуществляться с помощью ИИ.

Управление окнами, привязка элементов, виртуальные рабочие столы и виджеты реагируют более гибко. Пользовательский интерфейс адаптируется к гибридным сценариям использования и одинаково поддерживает как ручное, так и сенсорное управление.

Эффективность, производительность, управление памятью, система безопасности

Ожидается, что Windows 12 предложит улучшения в управлении питанием и работе с памятью. Базовая система преимущественно будет ориентироваться на современные мобильные процессоры, профили производительности на базе ИИ динамически будут регулировать энергопотребление. Система получит более сложные процедуры аутентификации и станет более изолированной с более широкой интеграцией механизмов безопасности на основе облачных технологий. Особое внимание будет уделено локальной обработке данных с помощью ИИ для учета требований к защите данных.

Вместе с тем будет применяться концепция «нулевого доверия». Каждый запрос пользователей будет проверяться с помощью многофакторной аутентификации. Пользователям будет предоставляться доступ только к тем данным и приложениям, которые необходимы для выполнения их работы.

Игровая оптимизация в игре

Windows 12 будет оставаться ключевой игровой платформой. Она получит ряд оптимизаций DirectStorage с меньшей задержкой в облачных играх, а также более тесную интеграцию с Xbox. Анализ производительности с поддержкой ИИ сможет автоматически настраивать параметры графики и оценивать игровой процесс.

Быть или не быть Windows 12?

По информации Windows Central, отчет, который заявляет о выходе новой ОС в этом году ложный и искажает факты. Издание ссылается на источники, знакомые с планами развития Windows, которые утверждают, что выпускать новую ОС в этом году Microsoft не планирует.

Реальный план развития Windows, как утверждается, направлен на исправление проблем Windows 11 и улучшение репутации этой версии путем решения ключевых проблем, в частности, уменьшение ИИ и возвращение перемещаемой панели задач.





Подчеркивается, что Microsoft годами стремилась к использованию всеми одной и той же версии ОС. В компании считают, что почти достигли этой цели с Windows 11. Авторы материала предполагают, что вероятного выхода Windows 12 не стоит ожидать раньше 2027 года, если вообще новую версию решат выпускать. Сейчас в Microsoft рассматривают вариант выпуска новой версии ОС в случае, если не удастся решить проблемы в Windows 11 и улучшить отношение пользователей к ней.

Ранее мы писали, что Microsoft анонсировала новые функции Windows 11: от подвижной панели задач до встроенного Sysmon. Microsoft также планирует вернуть возможность перемещать и изменять размер Панели задач в Windows 11.

Источник: PCWorld