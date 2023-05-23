«‎Форсаж» получит несколько спин-оффов — Вин Дизель подтвердил разработку дополнительных фильмов франшизы, в том числе и «‎женской версии»

Звезда и продюсер «Форсажа» Вин Дизель рассказал о разработке дополнительных проектов, которые продолжат историю франшизы после завершения оригинальной саги.

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«Форсаж» стартовал в 2001 году как уникальный криминальный триллер-боевик с акцентом на уличных автогонках и с тех пор превратился в одну из самых прибыльных медиафраншиз. Стартовая часть финальной серии проекта «Форсаж 10» недавно вышла в кинотеатрах и в настоящее время собрала $320 млн во всем мире.

В разговоре с Variety Вин Дизель рассказал, что франшиза на этом не завершится, так как уже в течение 5 лет он работает над несколькими спин-оффами для «Форсажа», в том числе и «женской версией»:

«Я начал разрабатывать женский спин-офф в 2017 году вместе с несколькими другими дополнительными фильмами. Чем быстрее выйдет финал, тем скорее мы сможем запустить все спин-оффы».

Существуют, казалось бы, бесконечные возможности для дополнительных фильмов «Форсажа» – например, еще одна лента в стиле «Токийского дрифта», сосредоточенная на Хан Лю (Сон Кан), или приквел о Якобе Торетто (Джон Сина) во время его работы у Мистера Никто.

Первым побочным проектом «Форсажа» стал фильм «Хоббс и Шоу», вышедший в 2019 году и занявший пятое место по валовым сборам внутри франшизы. Учитывая неожиданное возвращение Дуэйна Джонсона в «Форсаже 10» и успех Джейсона Стэтхэма как звезды боевиков, можно ожидать возвращения этого дуэта в спин-оффе.

Наиболее реальным вариантом сейчас является спин-офф с женским кастом, сценарий к которому уже написали Николь Перлман, Линдси Бир и Женева Робертсон-Дворет. В то же время актриса Мишель Родригес сомневается в своем появлении в любых побочных проектах, но представление женской команды Квини (Хелен Миррен) в «Форсаж 10» создает много возможностей. Существует также обширный список женских персонажей франшизы, таких как Рамзи (Натали Эммануэль) и Тесс (Бри Ларсон), которых могут обыграть сценаристы. Если Сайфер (Шарлиз Терон) переживет главную сагу, ее история тоже может быть интересна.

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Несмотря на то, что Дизель уже работает над несколькими вспомогательными продуктами, они, скорее всего, будут отложены на второй план, пока оригинальная сага не будет завершена, что может занять больше времени, чем ожидалось. На мировой премьере «Форсаж 10‎» в Риме актер намекнул на то, что Universal Pictures подумывает отснять для финала трилогию, а не дилогию.