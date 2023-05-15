«Форсаж 12‎» — Вин Дизель намекнул, что финал франшизы могут сделать не дилогией, а трилогией

Франшиза «Форсаж» может завершиться не так быстро, как думали фанаты.
Будущий «Форсаж 10» рассматривался Universal Pictures как стартовая часть для завершения саги, начатой в 2001 году, за которой следует финальная «Форсаж 11». Однако вдохновитель франшизы Вин Дизель на мировой премьере «Форсаж 10» в Риме» намекнул на то, что студия подумывает отснять еще один фильм.
«Начав работу над этим фильмом, студия загадывалась над вопросом – можно ли его сделать двухсерийным? Но после того, как они увидели результат, то сказали – а почему бы не показать финал в трилогии?», – сказал Дизель.
Когда у актера уточнили, может ли он подтвердить планы о съемках «Форсаж 12» прямо сейчас, он прервал интервью, пошутив: «У меня будут проблемы».
Ветеран франшизы Мишель Родригес также подразнила фанатов:
«Любая история состоит из трех актов».
Будущий боевик Луи Летерье «Форсаж 10» представит Джейсона Момоа в роли злодея Данте Рейса – сына бразильского бизнесмена-коррупционера Эрнана, стремящегося отомстить семье Доминика за смерть отца любыми способами. Кроме Дизеля и Родригес, к своим ролям вернутся Тайриз Гибсон, Крис Бриджес, Натали Эммануэль, Джордана Брюстер, Сон Кан, Джейсон Стэйтем, Джон Сина, Хелен Миррен, Шарлиз Терон и Скотт Иствуд.
Среди новичков серии – Бри Ларсон, Даниэла Мельхиор, Алан Ритчсон и Рита Морено, которая сыграет бабушку Торетто. В эпизодической роли появится дочь Пола Уокера Мэдоу для того, чтоб почтить его память.
Планировалось, что фильм будет объединен с «Форсаж 11» общим сюжетом, в котором история Торетто получит логическое завершение. Сценаристами следующего фильма были выбраны Кристина Ходсон («Флэш») и Орен Узил («Затерянный город»).
В украинском прокате «Форсаж 10» выйдет 17 мая.