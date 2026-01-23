В Epic Games Store бесплатно отдают "средневековую GTA"

Epic Games Store начала очередную новую бесплатную раздачу. На этот раз магазин дарит игру, которую часто называют «средневековой GTA».

Традиционно раздача Epic Games длится ровно неделю: сейчас с 22 по 29 января, до 18:00. Речь идет о Rustler (Grand Theft Horse) — открытой экшн-RPG с видом сверху, которая пародирует GTA, но переносит все в средневековый сеттинг. Вместо машин у персонажей есть лошади, а вместо пистолетов — мечи. Радио с трендовыми песнями не успели изобрести, поэтому кое-где звучат барды с лютнями.

Игрок берет на себя роль безымянного героя, известного просто как «Чувак» (The Guy). Он пытается выжить в вымышленном феодальном королевстве, где царят коррупция, абсурд и жесткие порядки. История подается с юмором, пародиями и постоянными отсылками к поп-культуре, а серьезные моменты легко превращаются в глупые ситуации. Все-таки вас окружают много карикатурных персонажей.

Герой свободно передвигается по карте, участвует в турнирах и выполняет как сюжетные, так и побочные задания. Но это не так весело, как устраивать драки, убегать от охраны и воровать лошадей. В ответ мир будет реагировать на ваши решения через систему репутации и хаоса. Также персонаж может использовать ближнее оружие, дальние атаки и различные трюки.

Прохождение основной кампании занимает 10-15 часов, а с дополнительными заданиями и исследованием мира даже до 20 часов. В обычные дни игра стоит 459 грн. Релиз Rustler состоялся 18 февраля 2021 года.

После завершения этой акции начнется новая, Epic Games уже анонсировал следующую игру. В конце января начнут временно бесплатно раздавать Definitely Not Fried Chicken.