Новости Игры 23.01.2026 comment views icon

В Epic Games Store бесплатно отдают "средневековую GTA"

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

В Epic Games Store безплатно віддають "середньовічну GTA”

Epic Games Store начала очередную новую бесплатную раздачу. На этот раз магазин дарит игру, которую часто называют «средневековой GTA».

Традиционно раздача Epic Games длится ровно неделю: сейчас с 22 по 29 января, до 18:00. Речь идет о Rustler (Grand Theft Horse) — открытой экшн-RPG с видом сверху, которая пародирует GTA, но переносит все в средневековый сеттинг. Вместо машин у персонажей есть лошади, а вместо пистолетов — мечи. Радио с трендовыми песнями не успели изобрести, поэтому кое-где звучат барды с лютнями.

Игрок берет на себя роль безымянного героя, известного просто как «Чувак» (The Guy). Он пытается выжить в вымышленном феодальном королевстве, где царят коррупция, абсурд и жесткие порядки. История подается с юмором, пародиями и постоянными отсылками к поп-культуре, а серьезные моменты легко превращаются в глупые ситуации. Все-таки вас окружают много карикатурных персонажей.

В Epic Games Store безплатно віддають "середньовічну GTA”
Rustler (Grand Theft Horse)

Герой свободно передвигается по карте, участвует в турнирах и выполняет как сюжетные, так и побочные задания. Но это не так весело, как устраивать драки, убегать от охраны и воровать лошадей. В ответ мир будет реагировать на ваши решения через систему репутации и хаоса. Также персонаж может использовать ближнее оружие, дальние атаки и различные трюки.

В Epic Games Store безплатно віддають "середньовічну GTA”В Epic Games Store безплатно віддають "середньовічну GTA”В Epic Games Store безплатно віддають "середньовічну GTA”В Epic Games Store безплатно віддають "середньовічну GTA”В Epic Games Store безплатно віддають "середньовічну GTA”В Epic Games Store безплатно віддають "середньовічну GTA”

Прохождение основной кампании занимает 10-15 часов, а с дополнительными заданиями и исследованием мира даже до 20 часов. В обычные дни игра стоит 459 грн. Релиз Rustler состоялся 18 февраля 2021 года.

После завершения этой акции начнется новая, Epic Games уже анонсировал следующую игру. В конце января начнут временно бесплатно раздавать Definitely Not Fried Chicken.

Популярные новости

arrow left
arrow right
Это наверняка новая Divinity: тайну загадочной инсталляции TGA раскрывают торговые марки
Рон Перлман получил "$40 и сэндвич" за озвучку первой Fallout
Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 будут обучать разработчиков игр в КПИ
S.T.A.L.K.E.R. 2 получил контентный патч "Нерассказанные истории" с 5+ часами нового геймплея
В GOG стартовала Зимняя распродажа — 1000 игр со скидками до 95%
Исследование: геймеры, играющие 10+ часов в неделю, чаще страдают от ожирения
Новая Fable выйдет осенью: видео геймплея и много информации об игре
Секрет Epic Games Store раскрыт: игра получила 200% рост продаж в Steam после бесплатной раздачи
Настольная игра S.T.A.L.K.E.R. с украинской локализацией: предзаказ открыт, цена — ₴5200 со скидкой
Ubisoft показала шутер Teammates с "умными" NPC на ИИ, которые реагируют на голосовые команды
Рабочие изображения BioShock 4 слили в сеть: с Антарктидой, казино и загадочным "Солярисом"
Epic Games Store бесплатно отдает космическое приключение с 94% рейтинга
Новый Doom для зуммеров: стример проходит Minecraft на принтере с частотой 0,5 кадра в секунду
Minecraft 2.0: модер запустил Windows 95 внутри новой игры Hytale
CD Projekt RED: новая трилогия The Witcher выйдет в течение 6 лет
Актер Геральта из игр CD Projekt Red сравнил Кавилла и Хемсворта в роли "сериальных Ведьмаков"
В Steam стартовал Фестиваль детективов — Disco Elysium, Sherlock Holmes и другие со скидками до 90%
До увольнения 34 разработчиков Rockstar устроила "репрессии" в Slack: запрет эмодзи и "внерабочих" тем
В Epic Games Store раздают приключение-детектив с 94% рейтинга
Видеооператор создал три короткометражки в ARC Raiders с реальными игроками вместо актеров
Intel готовит процессоры Core G3 на Panther Lake для портативных консолей: до 14 ядер CPU и 12 ядер GPU Xe3
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить