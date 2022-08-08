Фотогалерея дня: Немцы отметили завершение производства электромобилей BMW i3 спецверсиями Frozen Dark и Galvanic Gold

Серийное производство компактных премиальных электромобилей BMW i3 стартовало в далеком 2013 году. С тех пор немцы собрали 250 тыс. экземпляров модели, которая продавалась в 74 странах мира. Однако, как и в случае с Nissan Leaf, старожилу пришла пора дать дорогу амбициозным новичкам.

Немецкий автопроизводитель решил отметить данное событие сразу двумя спецверсиями электромобиля. Сначала была представлена BMW i3s HomeRun Edition, впервые получившая стильную матовую окраску Frozen от BMW Individual. Всего было выпущено 10 особых экземпляров, пять из которых получили оттенок Frozen Dark Grey и еще пять — Frozen Dark Red II.

А на днях немцы представили публике сразу 18 золотистых BMW i3s в цвете Galvanic Gold. Это последние экземпляры, сошедшие со сборочных линий производителя, и они были сразу же отправлены покупателям, которые получили настоящий эксклюзив.

Напомним, что в ближайшие годы электромобиль BMW i3 заменят новым компактным электрическим кроссовером BMW iX1.

Курс Python вечірній Вивчайте мову програмування Python на курсі з гарантованим працевлаштуванням РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Источник: BMW