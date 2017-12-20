Фотогалерея дня: сверхтяжелая ракета-носитель Falcon Heavy

После недавней, тринадцатой по счету, миссии снабжения МКС, в рамках которой SpaceX впервые запустила вместе уже летавшие ракету Falcon 9 и корабль Dragon, следующей важным событием для компании является первый полет ракеты-носителя Falcon Heavy. Основатель и глава SpaceX Илон Маск решил напомнить, что всего ничего отделяет нас от этого очередного исторического момента.

На своей официальной страничке в Twitter предприниматель опубликовал личный номер телефона несколько фотографий сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy, которую прямо сейчас готовят к запуску. Все они вызывают неподдельное чувство восторга и гордости за человечество и нынешнее поколение. Но наибольший интерес, пожалуй, все же возникает по отношению к снимку, на котором крупным планом показаны сопла маршевых двигателей трех ступеней ракеты. Вот эти фотографии:

Напомним, Falcon Heavy после ввода в эксплуатацию станет самой грузоподъемной из ныне действующих. Планируется, что носитель сможет доставлять до 63,8 т на низкую опорную орбиту, до 26,7 т на геопереходную орбиту, до 16,8 т на Марс и 3,5 т на Плутон.

Кроме того, сверхтяжелая Falcon Heavy проектируется как многоразовая ракета. В будущем SpaceX рассчитывает возвращать все три ее составные части, которые можно увидеть на фото.

Изначально запуск Falcon Heavy был запланирован на конец ноября текущего года, но впоследствии перенесен на начало следующего года. Но теперь, когда стартовая площадка, пострадавшая после взрыва прошлой осенью, снова вернулась в строй, ничто не должно помешать запустить Falcon Heavy. Конечно, впереди еще статические огневые испытания двигателей ракеты Falcon Heavy, в ходе которых будут запущены одновременно все 27 двигателей Мерлин 1D (центральный блок и боковые ускорители). Если испытания пройдут хорошо, то запуск состоится уже в первых неделях следующего года. Запуск планируется осуществить с площадки LC-39A в космическом центре имени Кеннеди во Флориде, откуда производились запуски в рамках лунной программы «Аполлон».

Источник: Илон Маск Twitter