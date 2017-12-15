Обновлено: SpaceX впервые запустила уже летавшие ракету Falcon 9 и корабль Dragon. И в двадцатый раз вернула первую ступень!

Компания SpaceX, которая 31 марта впервые запустила уже использовавшуюся ранее первую ступень ракеты, а затем снова посадила ее, с сегодняшним запуском готовится в очередной раз вписать свое имя в мировую историю ракетно-космической промышленности.

Этим очередным историческим событием является миссия CRS-13 по доставке груза продовольствия и научного оборудования на МКС, о которой мы уже писали ранее. SpaceX будет вести прямую трансляцию запуска на своем канале в YouTube. Мы же в свою очередь приглашаем вас посмотреть трансляцию, чтобы вместе стать свидетелями того, как творится история.

В рамках этой миссии SpaceX использует для отправки груза на МКС не только ранее летавшую ракету-носитель Falcon 9, но и также уже побывавший в космосе космический корабль Dragon. Да, SpaceX впервые одновременно отправит в космос ракету Falcon 9 и корабль Dragon, которые уже использовались в предыдущих миссиях.

Более того, если все пойдет по плану, то эти ракета и корабль будут использоваться в будущих миссиях, что еще на шаг приблизит компанию Илона Маска к заветной цели по обеспечению возможности проведения запусков с повторным использованием различной космической техники.

Нынешний запуск должен ознаменовать еще одно важное событие, которое необходимо для первого запуска сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy, намеченного на начало следующего года. Речь о возвращении на стартовую площадку SLC-40, которая все это время была на ремонте после взрыва прошлой осенью.

После запуска первая ступень ракеты приземлится на наземную площадку на территории космодрома на мысе Канаверал — LZ-1. Грузовой корабль Dragon проведет на орбите МКС примерно месяц, а затем с грузом будет отправлен обратно на Землю.

К слову, этот запуск станет 17 по счету в нынешнем году для SpaceX. И он является предпоследним, еще один намечен на конец месяца.

Отметим, что запуск миссии CRS-13 уже пять раз переносился по различным причинам. Будем надеяться, что сегодня все пройдет гладко:

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Что же, SpaceX можно поздравить с очередным достижением! Буквально только что компания Илона Маска впервые успешно отправила в космос ракету Falcon 9 и корабль Dragon, которые ранее уже использовались. Ракета стартовала в 17:37 по киевскому времени.

Первая ступень Falcon 9 отработала успешно и вывела корабль на околоземную орбиту, после чего отсоединилась и примерно на восьмой минуте после старта совершила точную и мягкую посадку на площадку LZ-1 космодрома. Это возвращение первой ступени для SpaceX для стало юбилейным – двадцатым по счету! Если считать посадки на сушу, то эта стала восьмой по счету.

Вторая ступень также отработала успешно, Dragon расправил крылья раскрыл солнечные панели и сейчас направляется к МКС. Стыковка со станцией ожидается в воскресенье, 17 декабря.

Что же касается нынешней миссии CRS-13, то в этот раз Dragon доставит на МКС суммарно 2,2 т полезного груза. Это и продукты обеспечения жизнедеятельности экипажа МКС и оборудование, а также научное оборудование и материалы для исследований.