Илон Маск «случайно» дал свой личный номер телефона 16 млн подписчиков в Twitter. На звонки отвечает робот фразой из игры God of War

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Талантливый инженер и изобретатель Илон Маск только и делает, что привлекает к себе внимание СМИ, то различными достижениями, связанными с его компаниями, то шутками. На днях в одном из сообщений в Twitter, адресованному бывшему главе ID Software и создателю игры Doom Джону Кармаку, Маск якобы случайно засветил свой личный номер телефона. Сейчас у Маска более 16 млн подписчиков в Twitter.

Вскоре после публикации Маск удалил запись, но она не смогла ускользнуть от зоркого глаза недремлющих журналистов, которые успели все «заскриншотить».

Маск написал Кармаку сообщение следующего содержания: «У тебя есть минутка поболтать? Вот мой номер:»

Журналистка Bloomberg Энн Моффат попыталась позвонить по номеру, но вместо Маска услышала автоответчик. Он повторял фразу из игры God of War: «Благодаря богам вы это сделали. Каким-то образом вы нашли способ добраться до меня. Поздравляю вас и выражаю своё уважение».

По данным издания Jalopnik, номер и правда принадлежит Маску. Авторы сайта отправили предпринимателю письмо с просьбой ответить на вопросы, но не получили оперативного ответа. В издании отметили, что все это вполне может быть очередной шуткой Маска.

Источник: TJ