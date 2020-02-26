Foxconn (крупнейший сборщик iPhone) предложил новым сотрудникам бонус в $1000 для восстановления работы завода в Китае

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Тайваньская компания Foxconn, являющаяся крупнейшим контрактным производителем потребительской электроники и фактическим изготовителем львиной доли устройств Apple, предлагает бонус до 7 тыс. юаней ($996) сверх обычной зарплаты каждому новому сотруднику завода в Чжэнчжоу (провинция Хэнань в Китае), чтобы быстрее восстановить объемы производства после недавнего закрытия из-за вспышки коронавируса. Об этом китайскому изданию China Star Market рассказал источник в отделе кадров Foxconn, пишет Technode.

Как известно, ранее правительство Китая приняло решение закрыть местные производственные предприятия на полторы-две недели в рамках борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 (2019-nCoV), приводящий к пневмонии COVID-19. Пока полностью остановить распространение не удалось, но с каждым днем фиксируется все меньше новых случаев заболевания и китайская промышленность понемногу восстанавливается после вынужденной остановки. Чжэнчжоу находится примерно в 500 км от города Ухань — эпицентра распространения коронавируса.

Как сообщает источник, дополнительный денежный бонус выплачивается двумя частями: за первые 35 дней выплачивают 3 тыс. юаней, а оставшиеся 4 тыс. юаней — после 60 дней работы на фабрике.

По словам собеседника издания, сейчас на Foxconn работает 20-30 тысяч человек. В то же время в лучшие времена, по данным китайских СМИ, в штате насчитывалось 450 тыс. человек.

В Foxconn заявили, что не комментируют работу отдельных предприятий, но при этом подтвердили, что набирают работников для наращивания темпов выпуска продукции.

Как отмечает Technode, сейчас местные власти со своей стороны делают все возможное, чтобы помочь заводам как можно быстрее восстановить прежние темпы выпуска продукции. Чтобы помочь рабочим вернуться в производственные локации, чиновники организовывают рейсы поездов, автобусов и самолетов.

Напомним, в конце января 2020 года крупнейшие контрактные производители Foxconn и Pegatron сообщили о возможных перебоях в поставках iPhone из-за карантина. А буквально на прошлой неделе Apple предупредила о перебоях с поставками iPhone из-за приостановки заводов производственных партнеров.

Источник: Technode