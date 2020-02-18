Apple предупредила о дефиците iPhone по всему миру и снижении продаж из-за китайского коронавируса





Как уже неоднократно было отмечено, вспышка коронавирусной инфекцией COVID-19, которая, к слову, все еще продолжается, будет иметь далеко идущие последствия и повлияет на многие сферы человеческой деятельности во всем мире, включая технологическую отрасль. Остановка производственных мощностей в Китае и отмена международных технологических выставок в числе других мер в рамках борьбы с распространением вируса привели к закономерным финансовым потерям. На прошлой неделе NVIDIA снизила прогноз по сумме квартальной выручки на $100 млн, а вчера Apple предупредила инвесторов о неизбежном временном ограничении международных поставок iPhone из-за приостановки работы некоторых предприятий в Китае в связи с эпидемией и, как следствие, более низких финансовых показателях по сравнению с изначально прогнозируемыми значениями. То есть, да, какое-то время во всем мире будет наблюдаться дефицит на iPhone.

В соответствующем письме инвесторам Apple объясняет, что хоть производственные партнеры уже возобновили выпуск продукции на фабриках в Китае, темпы наращивания объемов производства недостаточно высоки. И дефицита не избежать. Когда ожидать решения проблемы, Apple, увы не говорит.

Также Apple называет закрытие фирменных и сторонних магазинов как основные причины резко упавшего спроса на iPhone в Китае, являющемся третьем после США и Европе по величине рынком для компании.

И, как отмечалось выше, в свете вышеописанных негативных факторов Apple ожидает, что выручка по итогам квартала окажется ниже ранее прогнозируемого значения. Увы, компания не приводит никаких цифр, так что пока можно только гадать, каким будет отклонение. Напомним, в недавнем отчете Apple прогнозировала выручку за предстоящий отчетный период в диапазоне $85,5-$89,5 млрд.

Остается вспомнить, что небезызвестный аналитик Минг-Чи Куо в своем недавнем прогнозе оценивал падение продаж iPhone из-за вспышки коронавируса на 10%. Также он предупреждал, что горячо ожидаемый многими iPhone 9, чей анонс ожидается 31 марта, с большой вероятностью, окажется дефицитным.

Источник: Apple