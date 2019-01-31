Foxconn передумала строить фабрику по производству ЖК-панелей в штате Висконсин

Намерение компании Foxconn построить завод по производству ЖК-панелей в американском штате Висконсин было очень спорным. Критику вызывали огромные дотации штата, а также высокая стоимость местной рабочей силы. Похоже, в Foxconn столкнулись с объективной реальностью и пересмотрели свои планы. Об этом заявил специальный помощник председателя Foxconn Льюис Ву, который занимался ведением переговоров по этой сделке.

«Мы не строим фабрику в Висконсине. Вы не можете использовать фабрику для рассмотрения наших инвестиций в Висконсин», — заявил Льюис Ву.

Льюис Ву также отметил, что у компании пока нет намерения полностью отказаться от объекта, но Foxconn пересматривает вопрос о том, какие операции могут быть наилучшими для этого участка. Он добавил, что Foxconn не сможет конкурировать на американском телевизионном рынке, если будет использовать местную рабочую силу для создания ЖК-панелей. Вместо запуска фабрики по выпуску телевизионных панелей компания может открыть другое предприятие в Висконсине. Но это будет не производственная фабрика, а научно-исследовательский центр. Льюис Ву отметил, что около трёх четвертей рабочих мест, которые Foxconn создаст в штате, будут составлять так называемые должности «знаний». Иными словами, речь идёт о работниках интеллектуального труда, а не обычных рабочих, как планировалось изначально.

Ранее в этом месяце компания Foxconn признала, что привлечение сотрудников на завод идет слишком медленно. Первоначально компания обещала создать около 13 тыс. рабочих мест в штате, и 3 тыс. из них должны были трудиться на заводе по выпуску ЖК-панелей. Но компания уже в 2018 году отставала от графика и собственных обещаний. Вместо создания обещанных 260 рабочих мест в 2018 году компания смогла трудоустроить лишь 178 человек, что лишает её права на налоговые льготы. Изначально компания обещала нанять 5200 рабочих к концу 2020 года, но по данным Reuters, эта цифра фактически составит лишь около 1000. И это будут, в основном, рабочие места для высоко квалифицированных научных сотрудников, а не рабочего класса.

Добавим, Foxconn получила освобождение от контроля соблюдения экологических норм и дотации на сумму $4,1 млрд. Всё это было сделано для того, чтобы компания создала большое количество дополнительных рабочих мест в Висконсине. Тем не менее, с тех пор, как была объявлена ​​сделка, условия соглашения постоянно пересматривались.

Источник: The Verge