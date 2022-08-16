Фрилансерам на радость. «ПриватБанк» и Payoneer запустили в «Приват24» удобную функцию выставления инвойса и обещают бонус 1 000 грн + $50 в рамках промоакции

«ПриватБанк» и Payoneer запустили в «Приват24» функцию «Запрос платежа», которая, в первую очередь, окажется полезной фрилансерам, выполняющим разную работу для иностранных заказчиков.

В мае «ПриватБанк» и Payoneer подписали соглашение о сотрудничестве с целью интеграции своих сервисов для более удобного зачисления платежей. Запуск функции «Запрос платежа» — логическое продолжение сотрудничества.

Новая возможность представляет собой удобный способ получать оплату за выполненные услуги и позволяет фрилансерам легко отправить платежный запрос, а их клиентам быстро произвести оплату. Чтобы выставить инвойс, теперь достаточно выбрать баланс и нажать кнопку «Запросить платеж». В то же время, никаких региональных ограничений нет — запросы на оплату можно посылать компаниям во всем мире.

«Например, фрилансер может отправить запрос на оплату услуг веб-разработки клиенту, которому он создает веб-сайт. Как только вы заполните детали своего запроса, мы отправим вашему клиенту электронное письмо от вашего имени с информацией о способе оплаты (вы также получите копию для учета). Ваш клиент может выбрать желаемый способ оплаты и отправить средства непосредственно на ваш аккаунт Payoneer», Мария Страшко, руководитель направления переводов «ПриватБанка»

Также «ПриватБанк» и Payoneer запускают для украинцев промоакцию, в рамках которой обещают выплачивать 1 000 грн на карту и $50 на счет Payoneer клиентам, создавшим аккаунт через «Приват24» после 28 апреля 2022 года и в течение одного из этапов акции перечислили средства с Payoneer на карту физического лица или валютный счет ФЛП на сумму от $1 000 (в эквиваленте). Акция будет действовать с 10 августа 2022 года по 10 февраля следующего года.

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