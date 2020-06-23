Функция Apple Car Key позволит беспроводным образом разблокировать автомобиль с помощью iPhone

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Компания Apple объявила о запуске новой функции Car Key. Она позволяет использовать iPhone для беспроводной разблокировки автомобиля.

Функция Car Key является частью новой версии мобильной операционной системы iOS 14. Для её работы используется технология NFC. Первым автомобилем, поддерживающим такую возможность, станет новый BMW 5 Series модельного ряда 2021 года, который будет представлен в следующем месяце. Apple заявляет, что работает над отраслевым стандартом, который будет использовать новый сверхширокополосный чип U1 вместо того, чтобы полагаться исключительно на NFC.

Для беспроводной разблокировки автомобиля первоначально потребуется выполнить сопряжение iPhone или Apple Watch с автомобилем, который поддерживает Car Key. Затем, при непосредственной разблокировке, просто нужно будет поднести устройство Apple к считывателю NFC, который находится в автомобиле (например, в дверной ручке). Перед разблокировкой потребуется пройти аутентификацию с помощью Face ID или Touch ID. Также пользователь сможет установить режим Express Mode, который позволит пропустить биометрическую аутентификацию. Также пользователь сможет поделиться доступом к автомобилю с другими людьми через iMessage. Apple утверждает, что эта функция будет поддерживаться и в iOS 13.

Добавим, другие автопроизводители уже предлагают цифровые ключи с аналогичными возможностями, но они представляют собой отдельные приложения, не встроенные непосредственно в ОС Apple.

Car Key может использовать спецификацию Digital Key Release 2.0 Консорциума Car Connectivity, которая была официально завершена в мае. Спецификация «использует технологию Near Field Communication (NFC) для бесконтактной связи между смартфонами и транспортными средствами и поддерживает масштабируемую архитектуру для массового внедрения при одновременном снижении затрат».

Источник: The Verge