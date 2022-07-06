«Очень странные дела 4» / Stranger Things 4 за 28 дней собрали более миллиарда часов просмотра. Прежде такое удавалось только «Игре в кальмара» / Squid Game

«Очень странные дела 4» / Stranger Things — один из главных сериалов современности. Новый (четвертый по порядку) сезон, который продолжают активно обсуждать в соцсетях, ожидаемо продолжает бить рекорды на Netflix — за первые 28 дней зрители провели за Stranger Things 4 более одного миллиарда часов (если точнее, 1,15 млрд часов просмотра), и это новый рекорд как для шоу, так и для Netflix, если говорить только об англоязычных сериалах (до сих пор это не удавалось ни одному англоязычному шоу Netflix).
За всю историю онлайн-кинотеатра Netflix лишь одному шоу удавалось набрать более одного миллиарда часов просмотра — южнокорейской «Игре в кальмара» / Squid Game, пока надежно удерживающей лидерство в рейтинге сериалов на иностранном языке с 1,6 млрд часов просмотра за тот же период.
Большая часть общего времени просмотра обеспечила первая часть четвертого сезона Stranger Things из семи эпизодов, которая вышла 27 мая и показала лучший старт среди сериалов Netflix. 1 июля, когда на Netflix вышли два завершающих эпизода, продолжающихся почти 4 часа, результат составил 930,3 млн. часов просмотров.
«Очень странные дела» уже продолжили на пятый сезон, который завершит текущую сюжетную арку. К слову, еще в 2017 году создатели проекта, братья Даффер, заявляли, что шоу будет идти не менее четырех-пяти сезонов, но в рамках февральского анонса они намекали на вероятный спин-офф. В эфире подкаста Happy Sad Confused создатели Stranger Things братья Даффер рассказали, что этот спин-офф «на 1000% будет отличаться» от основного шоу и уже знакомых персонажей в нем почти не будет. В то же время, атмосфера фантастики 1980-х годов, которой отличается оригинальное шоу, останется.
Рецензия на 4-й сезон сериала «Очень странные дела» / Stranger Things
- Netflix выпускает «Очень странные дела» с 2016 года и это один из самых популярных проектов в стриминговом сервисе. Сериал, вдохновленный произведениями Стивена Кинга, ценят за атмосферность, актерскую игру и отсылку к жанровым фильмам 1980-х годов.
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- Третий сезон «Очень странных дел» вышел 4 июля 2019 года, установив абсолютный рекорд онлайн-кинотеатра (на то время) — за четыре дня посмотрели более 40 млн подписчиков Netflix.
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- Это впервые Stranger Things разделили на части — все предыдущие сезоны сериала братьев Даффер выходили полностью сразу, но Netflix сейчас все чаще разделяет популярные шоу на части. Ранее создатели шоу объяснили это тем, что четвертый сезон вышел вдвое длиннее третьего — сценарий занял более 800 страниц, а съемка длилась почти два года. Пандемия здесь тоже сыграла свою роль — из-за COVID-19 фильм в начале 2020 года был приостановлен через две недели после старта, а работа над сериалом возобновилась только в сентябре 2020 года.