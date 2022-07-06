«Очень странные дела 4» / Stranger Things 4 за 28 дней собрали более миллиарда часов просмотра. Прежде такое удавалось только «Игре в кальмара» / Squid Game

«Очень странные дела 4» / Stranger Things — один из главных сериалов современности. Новый (четвертый по порядку) сезон, который продолжают активно обсуждать в соцсетях, ожидаемо продолжает бить рекорды на Netflix — за первые 28 дней зрители провели за Stranger Things 4 более одного миллиарда часов (если точнее, 1,15 млрд часов просмотра), и это новый рекорд как для шоу, так и для Netflix, если говорить только об англоязычных сериалах (до сих пор это не удавалось ни одному англоязычному шоу Netflix).

За всю историю онлайн-кинотеатра Netflix лишь одному шоу удавалось набрать более одного миллиарда часов просмотра — южнокорейской «Игре в кальмара» / Squid Game, пока надежно удерживающей лидерство в рейтинге сериалов на иностранном языке с 1,6 млрд часов просмотра за тот же период.

Большая часть общего времени просмотра обеспечила первая часть четвертого сезона Stranger Things из семи эпизодов, которая вышла 27 мая и показала лучший старт среди сериалов Netflix. 1 июля, когда на Netflix вышли два завершающих эпизода, продолжающихся почти 4 часа, результат составил 930,3 млн. часов просмотров.

«Очень странные дела» уже продолжили на пятый сезон, который завершит текущую сюжетную арку. К слову, еще в 2017 году создатели проекта, братья Даффер, заявляли, что шоу будет идти не менее четырех-пяти сезонов, но в рамках февральского анонса они намекали на вероятный спин-офф. В эфире подкаста Happy Sad Confused создатели Stranger Things братья Даффер рассказали, что этот спин-офф «на 1000% будет отличаться» от основного шоу и уже знакомых персонажей в нем почти не будет. В то же время, атмосфера фантастики 1980-х годов, которой отличается оригинальное шоу, останется.