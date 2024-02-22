Финотчет Nvidia — фантастический рост по всем показателям на фоне бума искусственного интеллекта. Прибыль выросла на 265% а чистый доход — на 769%

Nvidia отчиталась о результатах четвертого финансового квартала, которые превзошли прогнозы Уолл-стрит в отношении прибылей и продаж, и заявила, что доходы в текущем квартале будут лучше, чем ожидалось, даже вопреки повышенным ожиданиям относительно массового роста. Акции Nvidia выросли примерно на 10%.

Nvidia стала главным бенефициаром недавней одержимости технологической индустрии крупными моделями искусственного интеллекта, которые выполняются на дорогих графических процессорах компании для серверов.

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг в разговоре с аналитиками ответил на опасения инвесторов, что компания может быть не в состоянии поддерживать такой рост или уровень продаж в течение целого года.

Чистая прибыль Nvidia за квартал составила $12,29 млрд, или $4,93 на акцию, что на 769% больше, чем в прошлом году, когда она составляла $1,41 млрд, или 57 центов на акцию. Общий доход Nvidia вырос на 265% по сравнению с прошлым годом благодаря высоким продажам чипов искусственного интеллекта для серверов, в частности линейке Hopper и H100 конкретно.

Продажи бизнеса центров обработки данных компании, который сейчас составляет большую часть дохода Nvidia выросли на 409% до $18,40 млрд. Большая часть продаж центров обработки данных компании пришлось на крупных облачных провайдеров. При этом Nvidia заявила, что ее доходы от центров обработки данных пострадали от недавних ограничений США на экспорт передовых полупроводников для искусственного интеллекта в Китай, передаёт CNBC.

Игровой бизнес компании, который включает видеокарты для ноутбуков и ПК, вырос лишь на 56% по сравнению с прошлым годом до $2,87 млрд. Видеокарты для игр были основным бизнесом Nvidia до того, как ее чипы для ИИ начали набирать обороты, и некоторые из видеокарт Nvidia могут использоваться для ИИ.

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Меньшие бизнесы Nvidia не показали такого же стремительного роста. Ее связанный с автомобилями бизнес снизился на 4% до 281 млн долларов, а OEM и другой бизнес, который включает криптографические чипы, вырос на 7% до 90 млн долларов. Бизнес Nvidia, производящий графическое оборудование для профессиональных приложений, вырос на 105% до 463 млн долларов.

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