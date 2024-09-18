Финтех-гигант Revolut готовит собственный стейблкоин

Раздел Крипто выходит при поддержке ?

Пока все бьют тревогу по поводу сомнительной деятельности и непрозрачности эмитента топового стейблкоина UDST — Tether, крах которого может потянуть на дно и конкурентов, Revolut внезапно заявляет о намерении запустить собственный стейбл.

Финтех-гигант недавно получил банковскую лицензию в Великобритании, оценивается в $45 млрд, и активно работает над созданием этого цифрового актива.

Представитель Revolut подтвердил изданию Coindesk намерение расширить свои криптовалютные предложения, подчеркивая соблюдение всех требований и стандартов, поскольку компания стремится стать «безопасным местом» для криптосообщества.

«Криптовалюта — это значительная часть нашего видения банкинга без границ. Мы имеем четкую миссию стать наиболее безопасным и доступным поставщиком криптовалютных услуг», — заявил спикер Revolut.

USDT от Tether с капитализацией в $121.25 млрд является лидером рынка стейблкоинов. USDC от Circle занимает вторую позицию с $35.54 млрд.

Напомним, о желании выпустить собственные стейблкоины ранее уже сообщали такие компании, как PayPal, Ripple и BitGo.

PayPal уже запустила PYUSD. Ripple USD (RUSD) с августа 2024 года находится на стадии тестирования в мейннете XRP Ledger. 18 сентября BitGo заявила, что запуск USDS запланирован на январь 2025 года.

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Источник: Coindesk, PayPal, BitGo, Ripple

Раздел Крипто выходит при поддержке ?

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