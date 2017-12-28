G.Skill анонсировала “самый быстрый” комплект ОЗУ DDR4 SO-DIMM объёмом 64 ГБ

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Компания G.Skill анонсировала выпуск нового комплекта оперативной памяти SO-DIMM объёмом 64 ГБ, который позиционируется в качестве наиболее скоростного решения подобного рода.

Новый комплект Ripjaws включает четыре модуля памяти SO-DIMM DDR4 объёмом по 16 ГБ каждый. Модули работают на частоте 3466 МГц при таймингах CL17-17-17-37 и рабочем напряжении питания 1,35 В. В тесте AIDA64 комплект обеспечивает скорость чтения 95231 МБ/с, скорость записи 94856 МБ/с и скорость копирования 90639 МБ/с. Как заверяет производитель, модули изготавливаются из вручную отобранных компонентов Samsung B-die DDR4. Комплект позволяет создавать высокопроизводительные конфигурации компьютеров малых форм-факторов (SFF – small-form-factor), которые могут использоваться для широкого ряда ресурсоёмких задач – от игр до создания контента. Новинка поддерживает профили Intel XMP 2.0.

Новый комплект оперативной памяти G.SKILL Ripjaws DDR4 SO-DIMM объёмом 64 ГБ поступит в продажу в первом квартале 2018 года, но его цена пока не сообщается.

Источник: techpowerup