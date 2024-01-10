«Гаджеты для сплетен‎»: маска Skyted и кольцо VTouch снизят звучание вашего голоса во время конфиденциальных разговоров

Если вам нужно ответить на телефонный звонок в людном месте и сохранить содержимое разговора конфиденциальным — пригодятся несколько новых гаджетов, представленных на CES 2024.
Например, Silent Mask — маска для шумоподавления от Skyted может уменьшить звук на 25 децибелов (этого хватит, чтобы скрыть содержимое вашего разговора даже от находящегося рядом человека). Стартап сначала запустил кампанию на Kickstarter и сейчас превысил свою цель в $8800, достигнув $54 000.
Маска выглядит несколько массивно и надевается на голову, но не имеет ремня, который бы ее держал — так что в начале придется воспользоваться помощью рук.
Как пишет журналистка Engadget Черлин Лоу, которая протестировала устройство на выставке, маска использует технологию, подобную последним моделям реактивных двигателей — с резонаторами для отвода звука в камеры. Таким образом, волны рассеиваются в контролируемой среде, а не проникают дальше.
С внутренней стороны маски есть маленькие отверстия и микрофон со встроенными аудиоразъемами, а по обе стороны лица — камеры диаметром 12 мм. Skyted доступна по начальной цене $299 на Kickstarter, но после вступительного периода будет стоить на $100 дороже.
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Еще один гаджет, представленный на CES — WHSP Ring от южнокорейской компании VTouch — позволяет несколько «приблизить» голосового помощника. Обычно команды для него приходится говорить достаточно громко, однако VTouch предлагает просто поднести кольцо к губам и прошептать в него.
По сути, это крошечный микрофон в виде кольца с активизирующимся датчиком приближения, когда вы подносите устройство к губам. Одного заряда должно хватать примерно на 1,5 дня, но предусмотрен зарядный футляр, который продлит работу кольца до 9 дней.
Ответы, разумеется, вы можете получить через наушники, чтобы обеспечить полностью конфиденциальный разговор с помощником. Предусмотрена даже кнопка, которая за 5 нажатий запустит систему оповещения ваших контактов о чрезвычайной ситуации и записи окружающего звука.
VTouch также предлагает собственную программу с несколькими ИИ-ассистентами — включая «куратора творчества» или даже цифрового психолога, доступ к которым можно получить с любого смартфона. Стартап планирует запустить WHSP Ring на Kickstarter в ближайшее время, но пока нет никакой информации о потенциальных сроках запуска или цене.